경남정보대학교와 마산대학교, 춘해보건대학교가 디지털 대전환(DX) 시대에 대응하기 위한 협력 체계를 구축하고 지역 기반 AI·DX 직업기술 혁신 거점 조성에 나선다.

경남정보대학교는 12일 오전 교내 민석기념관 대회의실에서 이 대학 김태상 총장과 마산대학교 이학진 총장, 춘해보건대학교 김희진 총장 등 3개 대학 관계자들이 참석한 가운데 'AID 전환 중점 전문대학 지원사업' 협력 강화를 위한 업무협약을 체결했다.

경남정보대, 마산대, 춘해보건대 AID 전환 중점 전문대학 지원사업 업무협약식에서 3개 대학 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 경남정보대 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 교육부의 고등직업교육 혁신 정책과 'AID 전환 중점 전문대학 지원사업'에 공동 대응하기 위해 마련됐다.

'AID 전환 중점 전문대학 지원사업'은 전문대학을 중심으로 재학생, 교직원, 지역주민 등 전 지역사회 구성원에게 맞춤형 AI 교육과정을 제공하여 전 전공 분야에서 AI 역량을 갖춘 전문기술인재를 양성하는 것을 목적으로 한다.

협약에 따라 세 대학은 ▲연합형 컨소시엄 구성과 사업 선정을 위한 공동 대응 ▲AI·DX 교육 인프라 고도화와 인적·물적 자원 공동 활용 ▲교육 수요자 맞춤형 AI·DX 교육과정 공동 개발·운영 ▲디지털 배지와 학점 교류 기반 학습성과 상호 인증 체계 구축 ▲우수 성과 공유와 확산 등 다양한 분야에서 협력하게 된다.

특히 세 대학은 공동 교육 플랫폼을 구축해 AI 실무 역량 중심의 교육 체계를 강화하고, 지역 산업과 연계된 실무형 인재 양성에 힘을 모을 예정이다. 이를 통해 협약 대학을 지역의 'AI·DX 직업기술 혁신 거점(Hub)'으로 육성한다는 목표다.

AD

경남정보대학교 관계자는 "이번 협약은 전문대학 간 협력을 통해 디지털 전환 시대에 필요한 AI·DX 실무 인재를 양성하고 지역 산업 경쟁력을 높이기 위한 중요한 출발점"이라며 "세 대학이 긴밀히 협력해 지역과 대학이 함께 성장하는 고등직업교육 혁신 모델을 만들어가겠다"고 말했다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>