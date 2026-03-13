따뜻한 국수 한 그릇에 자활의 꿈… 양산 ‘오이소 국수’ 문 열다
경남 양산시는 저소득층의 자립 지원과 지역 일자리 창출을 위해 자활사업단 '오이소 국수'를 지난 12일 개소하고 본격적인 운영에 들어간다고 전했다.
자활사업단 '오이소 국수' 개소. 양산시 제공
이번에 문을 연 '오이소 국수'는 경남양산지역자활센터(센터장 유기용)에서 운영하는 자활사업단으로 자활근로 참여자들이 직접 음식 조리와 매장 운영을 맡아 안정적인 일자리와 기술을 습득할 수 있도록 지원하는 사업이다.
특히 국수는 우리 지역에서 오랫동안 사랑받아 온 대표적인 서민음식으로, 주민들이 부담 없이 찾아와 따뜻한 식사를 나눌 수 있는 지역 사랑방 역할도 기대된다.
양산시 관계자는 " 자활사업단은 단순한 일자리 제공을 넘어 참여자들이 스스로 자립할 수 있는 기반을 마련하는 중요한 사업" 이라며 "앞으로도 다양한 자활사업을 통해 취약계층의 자립을 적극 지원하겠다고 말했다.
영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr
