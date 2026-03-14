전투복에 회로 찍는다…병사 상태 실시간 읽는 '스마트 군복'[과학을읽다]

섬유에 전자회로 인쇄하는 '패브릭 회로 프린팅' 기술 부상

전투복이 센서 플랫폼으로 진화…군사·스포츠·의료 분야 확산 전망

우크라이나 전쟁이 장기화하고 중동에서도 실제 교전이 이어지면서 세계 각국의 군은 지상전 대비 기술 고도화에 속도를 내고 있다. 특히 미국이 중동에서 군사 작전을 확대할 가능성이 거론되면서 지상군 투입을 가정한 개인 전투 장비 기술 경쟁도 다시 빨라지는 분위기다.

전장에서 병사의 생존 가능성과 전투력을 높이기 위한 기술 가운데 최근 주목받는 분야는 '스마트 전투복'이다. 섬유 위에 전자회로를 인쇄하거나 전자 기능을 직물 구조에 통합하는 기술이 발전하면서 전투복 자체가 하나의 센서 장치이자 데이터 플랫폼으로 바뀌고 있기 때문이다.

과거 전투복이 몸을 보호하는 장비였다면 이제는 병사의 상태를 데이터로 읽는 '웨어러블 플랫폼'으로 진화하고 있다는 평가가 나온다. 심박수와 체온, 움직임 등 생체 정보를 실시간으로 측정해 지휘 시스템에 전달하는 개념이다. 전장에서 병사의 상태를 데이터로 관리하는 시대가 열리고 있는 셈이다.

전투복이 '센서 플랫폼'으로 바뀌고 있다

이 같은 변화의 핵심 기술은 섬유 위에 전자 회로를 구현하는 '패브릭 회로 프린팅(fabric circuit printing)'이다. 이 기술은 은 나노입자나 탄소 기반 소재 등을 활용한 전도성 잉크를 직물 위에 인쇄해 전자 회로를 만드는 방식이다. 직물의 유연성을 유지하면서도 전자 신호를 전달할 수 있는 구조를 만들 수 있다는 것이 특징이다.

이 방식이 적용되면 의류 자체에 다양한 센서를 통합할 수 있다. 심전도 전극이나 체온 센서, 움직임을 감지하는 가속도 센서 등이 직물 구조와 결합해 작동한다. 이런 기술은 군사 분야에서 특히 큰 의미를 갖는다. 전장에서 병사의 체력 상태는 작전 수행 능력과 직결되기 때문이다. 심박수 상승이나 탈수, 체온 변화 등을 조기에 감지할 수 있다면 전투력 관리와 부상 대응에 큰 도움이 될 수 있다.

스마트 의류 연구는 이미 해외 군 연구기관에서 활발하게 진행되고 있다. 미국 국방고등연구계획국(DARPA)은 병사의 생체 정보를 실시간으로 모니터링하는 스마트 의류 연구를 추진해 왔다. 전투복에 센서를 통합해 심박수와 호흡, 체온 등을 측정하고 이를 지휘 시스템으로 전달하는 방식이다.

미국 조지아공과대학교(Georgia Tech) 연구진이 개발한 '스마트 셔츠'는 이러한 기술의 대표적인 사례로 꼽힌다. 전도성 섬유와 광섬유 센서를 의류에 통합해 심박과 호흡 데이터를 측정할 수 있는 기술이다. 연구진은 이 기술이 대규모 부상자가 발생한 상황에서 환자의 생체 신호를 신속하게 파악하는 데 활용될 수 있다고 설명한다.

의류가 컴퓨터가 되는 '전자섬유' 기술

매사추세츠 공과대학교(MIT)에서도 의류 자체가 컴퓨팅 장치 역할을 하는 '전자섬유(e-textile)' 연구가 진행되고 있다. 요엘 핀크(Yoel Fink) MIT 재료공학과 교수 연구팀은 최근 센서와 마이크로프로세서, 메모리, 블루투스 통신 기능 등을 하나의 섬유에 통합한 '섬유 컴퓨터(fiber computer)' 기술을 발표했다.

이 기술은 컴퓨터 기능을 가진 섬유를 직물 형태로 짜 넣어 의류 자체가 데이터를 수집하고 분석할 수 있도록 하는 것이 특징이다.

핀크 교수는 MIT 연구 발표에서 "우리 몸은 피부를 통해 열과 전기 신호, 화학 물질 등 다양한 데이터를 방출하지만 대부분 옷에 흡수돼 사라진다"며 "의류가 이러한 정보를 수집하고 분석할 수 있다면 건강과 활동 상태를 이해하는 완전히 새로운 방법이 될 수 있다"고 설명했다.

연구진은 이러한 기술이 극한 환경에서 활동하는 군인이나 구조대원의 건강 상태를 모니터링하는 장비로 활용될 가능성이 있다고 보고 있다.

전투복을 중심으로 병사의 장비를 하나의 시스템으로 통합하려는 연구는 군 개인전투체계 개발에서도 중요한 요소로 다뤄지고 있다.

유럽에서도 개인전투체계 연구가 활발하다. 독일은 방산기업 라인메탈(Rheinmetall)이 개발한 '글라디우스(GLADIUS)' 개인전투체계를 운용하고 있다.

이 시스템은 전투복과 통신 장비, 전술 단말기, 센서 등을 네트워크로 연결해 병사의 위치와 전장 정보를 실시간으로 공유하는 것이 특징이다. 독일군의 '미래 보병 프로그램(Infanterist der Zukunft)'의 후속 체계로 개발됐으며 현재는 GLADIUS 2.0 형태로 발전해 디지털 보병 시스템의 대표적인 사례로 평가된다.

국방과학연구소(ADD)는 2024년 열린 한국군사과학기술학회 종합학술대회에서 '일체형 개인전투체계를 위한 워리어 플랫폼 임무장비 연구개발 동향'을 발표하며 전투복 기반 통합 전투체계 개념을 소개한 바 있다.

이 연구에서는 전투복과 헬멧을 중심으로 정보처리 장치와 통신 장비, 감시 장비, 생체 신호 모니터링 장치 등을 통합하는 방향이 제시됐다. 심박수와 체온, 호흡률, 산소포화도 등을 측정해 전투원의 상태를 분석하는 기능도 포함됐다. 다만 관련 연구는 개념 연구 수준에서 진행된 이후 현재는 군 당국의 수요가 크지 않아 직접적인 후속 연구는 이어지지 않고 있는 것으로 알려졌다.

상용화 문턱 왔지만, 관건은 내구성과 제도

스마트 섬유 기술은 연구 단계를 넘어 실제 상용화 가능성이 거론되는 단계까지 발전했다는 평가가 나온다.

고재훈 한국생산기술연구원(KITECH) 안전융합기술연구부문 부문장은 "센서와 초소형 전자모듈, 배터리 기술이 발전하면서 이를 의류에 통합하는 스마트 섬유 기술은 기술적으로 당장 상용화가 가능한 단계에 와 있다"고 설명했다.

다만 실제 산업으로 확산되기 위해서는 제도적 기반이 필요하다고 지적했다. 고 부문장은 "초기 개발 비용을 감당할 수 있는 기업 역량과 대학·연구소의 기술 지원, 정부의 정책적 지원이 함께 이루어져야 한다"며 "새로운 제품에 대한 인증과 표준 같은 제도적 장치도 반드시 따라와야 한다"고 말했다.

기술적 과제도 남아 있다. 의류는 반복적인 세탁과 마찰, 움직임을 견뎌야 하기 때문이다. 고 부문장은 "의류 자체에 모든 전자 기능을 완전히 통합하기보다는 센서와 구동 모듈을 탈부착 형태로 구성하는 방식이 현실적인 접근이 될 수 있다"고 설명했다.

예를 들어 버튼이나 버클, 로고 같은 의류 부자재에 센서와 전자 모듈을 넣고 필요할 때 부착하는 방식이다. 또 다른 과제는 전도성 섬유의 산화와 전도성 입자 탈락 문제다. 이를 해결하기 위해 신축성을 가진 전도성 입자 기술이나 전도성 섬유의 방수 코팅 기술 등이 개발되고 있다.

군에서 시작해 산업안전·의료로 확산

스마트 의류 기술은 군사 분야뿐 아니라 산업 안전과 의료, 스포츠 분야에서도 주목받고 있다.

전투복에 적용될 경우 체온과 심박수, 심전도, 혈압 등을 측정해 병사의 건강 상태를 실시간으로 모니터링할 수 있다. GPS나 통신 모듈을 결합하면 병사의 위치와 상태를 동시에 파악할 수 있는 시스템도 가능하다. 또 전도성 섬유를 활용하면 군복 자체가 전력 공급 경로 역할을 하는 구조도 구현할 수 있다.

산업 현장에서도 활용 가능성이 높다. 작업자의 체온과 심박, 호흡, 위치 정보를 실시간으로 모니터링하고 유해가스나 방사선 같은 위험 요소를 감지하는 환경 센서를 의류에 통합하는 방식이다.

고 부문장은 "스마트 의류 기술은 전기적 특성을 가진 섬유 부품 형태로 먼저 확산되고 이후 스포츠와 헬스 분야를 거쳐 산업 안전이나 국방 분야로 확대될 가능성이 크다"며 "장기적으로는 일상 의류에도 적용될 것"이라고 전망했다.

과거 옷은 단순히 몸을 보호하거나 체온을 유지하는 역할을 했다. 그러나 이제는 데이터를 측정하고 전달하는 플랫폼으로 변화하고 있다.

AD

전투복에 인쇄된 작은 회로들은 단순한 군사 장비 이상의 의미를 가진다. 옷을 입는 것만으로도 몸의 상태가 데이터로 기록되는 시대가 가까워지고 있기 때문이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>