13일, ‘청년형 U home 백합 준공식’ 개최

울산의 심장부, 남구 삼산동에 청년들의 주거 안정과 삶의 질까지 높여줄 고품격 '청년형 U home'이 들어선다.

울산시는 13일 오전 10시 남구 삼산동에서 '유홈(U home) 백합' 준공식을 개최한다고 전했다.

유홈 백합 조감도. AD 원본보기 아이콘

이날 준공식은 서남교 울산시 행정부시장을 비롯해 시의원, 청년단체 관계자, 입주민·지역 주민 등 100여명이 참석한 가운데 경과보고, 현판제막식, 시설 관람 순으로 진행된다.

'유홈(U home) 백합'은 남구 삼산동 일원에 지상 5층, 연면적 979.74㎡ 규모로 건립됐으며, 총 23호가 공급된다. 사업비는 약 47억원이 투입돼 지난해 착공 후 올해 2월 준공을 했으며, 이달부터 본격적인 입주가 시작된다.

특히 '유홈 백합'은 청년들의 라이프스타일을 반영한 차별화된 공유 시설을 갖춘 것이 특징이다.

개인 업무와 자기 계발이 가능한 '공유오피스', 이웃과 함께 요리하며 소통할 수 있는 '공유주방', 건강 관리를 위한 '헬스장,' 부피가 큰 짐을 보관할 수 있는 '계절창고' 등 민간 고급 오피스텔 수준의 커뮤니티 공간을 조성해 입주 청년들의 만족도를 극대화했다.

또 세대 내부에는 냉장고, 세탁기, 전기 인덕션, 붙박이장 등 필수 가전·가구가 완비돼 있어 사회에 첫발을 내딛는 청년들이 가사 부담 없이 학업과 업무에만 전념할 수 있도록 배려했다.

서남교 행정부시장은 "유홈 백합은 단순히 잠만 자는 공간이 아니라, 청년들이 서로 교류하고 건강한 일상을 공유하는 공동체(커뮤니티)의 장이 될 것"이라며 "앞으로도 청년들이 선호하는 입지에 공유오피스와 헬스장 등 실질적으로 체감할 수 있는 편의시설을 갖춘 유홈을 지속적으로 확대해 울산을 청년들이 살고 싶은 도시로 만들어 나가겠다"라고 말했다.

AD

울산시는 공공임대주택 통합 브랜드 '유홈(U home)'을 통해 오는 2029년까지 총 1142억원을 투입, 12개소 590호 규모의 청년 주택을 차례로 선보일 계획이다.

영남취재본부 김수로 기자 relationship6007@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>