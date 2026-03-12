롯데온, 롯데월드타워 '키즈 스카이런' 참가자 모집

123층 2917계단 오르는 수직 마라톤…쿠키런 협업 프로그램

보호자·어린이 50팀 추첨 선발…레이스 키트·완주 메달 제공



롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온이 오는 4월 19일 열리는 롯데월드타워 수직 마라톤 대회 '스카이런(SKY RUN)'과 연계한 특별 프로그램 '키즈 스카이런' 참가자를 모집한다.

스카이런은 롯데물산이 주최하는 수직 마라톤 대회로, 롯데월드타워 123층 높이인 555m를 따라 총 2917개의 계단을 오르는 국내 최고 높이의 대회다. 매년 티켓 판매가 시작되자마자 마감될 정도로 관심이 높은 행사다.

롯데온은 더 많은 고객이 대회를 경험할 수 있도록 2024년부터 롯데물산과 협력해 어린이 참여 프로그램인 키즈 스카이런을 운영하고 있다. 올해로 세 번째를 맞는 이번 행사는 롯데월드 아쿠아리움과 게임사 데브시스터즈의 인기 지식재산권(IP) '쿠키런'과 협업해 진행된다.

참가 신청은 3월 13일부터 18일까지 롯데온 키즈 스카이런 이벤트 페이지에서 가능하다. L.POINT 계정으로 로그인한 뒤 댓글을 남기면 응모가 완료되며, 사회관계망서비스(SNS)나 블로그에 행사 내용을 공유한 후 링크를 댓글로 남기면 당첨 확률이 높아진다. 추첨을 통해 보호자 1명과 어린이 1명으로 구성된 50팀, 총 100명이 선정되며 결과는 3월 23일 발표된다.

어린이 참가 대상은 2014년 1월 1일부터 2019년 12월 31일 사이 출생자로, 반드시 보호자와 함께 참여해야 한다.

선발된 참가자에게는 공식 티셔츠와 더플백이 포함된 레이스 키트가 제공되며, 완주 시에는 메달이 포함된 완주 키트를 받을 수 있다. 어린이 참가자에게는 쿠키런 캐릭터 굿즈도 추가로 제공된다. 행사 당일에는 쿠키런 캐릭터들이 현장을 찾아 키즈 러너를 응원하고, 롯데온 부스 포토존과 경품 이벤트도 함께 운영될 예정이다.

이와 함께 롯데온은 3월 13일부터 17일까지 '2026 롯데월드타워 스카이런' 본 대회 참가권을 제공하는 래플 이벤트도 진행한다. 기존 선착순 방식에 무작위 추첨 방식을 더해 참여 기회를 넓혔다. 롯데온 L.POINT 회원이라면 누구나 이벤트 페이지에 댓글을 남겨 응모할 수 있으며, 출석 댓글을 남길수록 당첨 가능성이 높아진다.

김은수 롯데온 엘타운(L.TOWN)팀 팀장은 "국내 최고 높이의 수직 마라톤 대회인 스카이런에서 어린이와 보호자가 함께 도전하는 특별한 경험을 제공하고자 한다"며 "봄 시즌 가족 단위 고객들이 의미 있는 추억을 만들 수 있기를 기대한다"고 말했다.

권재희 기자



