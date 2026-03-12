신세계百, '하우스오브신세계 헤리티지' iF 디자인 어워드 2관왕

한옥 중정·전통 공예 재해석…공간·브랜딩 디자인 모두 수상

한국적 미감 앞세워 글로벌 디자인 무대서 경쟁력 입증



신세계백화점은 본점 더 헤리티지 5층에 위치한 '하우스오브신세계 헤리티지'가 독일 인터내셔널 포럼이 주관하는 'iF 디자인 어워드 2026'에서 ▲인테리어 아키텍처(Installation) ▲브랜딩 & 커뮤니케이션 디자인(Branding) 부문 본상을 받았다고 12일 밝혔다.

'iF 디자인 어워드'는 1953년 시작된 국제 디자인 공모전으로 독일 레드닷(Red Dot), 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인상으로 꼽힌다. 올해 대회에는 전 세계 68개국에서 다양한 작품이 출품됐다.

신세계는 이번 공모전에 한국 문화유산을 현대적으로 해석한 전시 및 디저트 살롱 공간 디자인과 전통 소재와 공예를 기반으로 한 브랜딩 디자인을 선보였다.

인테리어 아키텍처 부문 수상작은 '유산을 엮다(Weaving Heritage)'라는 주제로 구성된 전시와 디저트 살롱 공간이다. 1935년 준공된 옛 제일은행 본점을 복원한 뒤 한옥의 중정 구조를 현대적으로 재해석해 역사성과 현대적 감각을 결합한 문화 공간으로 구현했다.

전통 재료와 장인정신, 라이프스타일 요소를 결합해 관람객이 머무르며 경험할 수 있는 공간으로 설계한 점도 높은 평가를 받았다. 특히 신세계가 강조해 온 '환대 정신'을 공간 디자인에 녹여낸 부분이 심사위원단의 호평을 이끌어냈다.

브랜딩 & 커뮤니케이션 디자인 부문에서는 한국 전통 소재를 현대 디자인 언어로 풀어낸 브랜딩 작업이 수상했다. 그래픽 디자인과 전시 콘텐츠, 자체 브랜드(PB) 제품 등 다양한 결과물을 하나의 기록물처럼 설계해 브랜드 정체성을 일관되게 구현한 점이 특징이다.

볏짚과 한지, 모시 등 전통 소재와 장인 기술을 패턴과 패키지, 인쇄물 등으로 확장해 전통 공예를 동시대 라이프스타일 경험으로 연결했다는 점에서 국제 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

특히 기술·산업 디자인 중심의 작품이 강세를 보이는 'iF 디자인 어워드'에서 한국 전통 공예 기반의 공간과 브랜딩 디자인이 수상했다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

지난해 4월 문을 연 하우스오브신세계 헤리티지는 이번 'iF 디자인 어워드'를 포함해 지금까지 총 4개의 국제 디자인 어워드에서 6개 부문을 수상하며 디자인 경쟁력을 입증했다.

오픈 이후 누적 방문객은 5만명을 넘어섰으며 국내외 관광객이 찾는 문화 공간으로 자리 잡고 있다. 이달 7일부터는 공간 기획과 제작 과정을 기록한 전시 '잇다, 짓다: Heritage Archives'도 진행 중이다.

이번 전시에서는 한국 생활문화에서 비롯된 재료와 공예 기술을 조명하며 서신정, 이인진, 한창균, 조대용, 박성극, 김태연 등 작가 및 장인들과 함께 연구·개발한 결과물을 선보인다.

김경은 하우스오브신세계 크리에이티브 디렉터는 "한국의 미감을 현대적으로 풀어낸 공간 기획이 글로벌 무대에서 인정받았다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 문화적 콘텐츠를 기반으로 고객에게 새로운 경험을 제공하는 공간을 만들어 나가겠다"고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



