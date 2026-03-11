장성군노인복지관은 11일 입주민 동대표단과 '누리 안녕 봉사단'을 결성한다. 장성군노인복지관 제공 AD 원본보기 아이콘

장성군노인복지관은 11일 입주민 동대표단과 '누리 안녕 봉사단' 결성을 위한 간담회를 개최했다.

이번 간담회는 누리타운 입주민을 대상으로 도움이 절실한 어르신을 조기에 발견하고 정서적 고립과 외로움을 예방하기 위한 구체적 실천 방안을 마련하기 위한 자리였다.

간담회에서는 각 동대표가 중심이 돼 층별로 이웃과 소통하고 돌봄을 실천할 수 있는 자원봉사단을 결성하기로 뜻을 모았고 자원봉사단 이름은 '누리 안녕'으로 정했다. 누리 안녕은 누리타운을 중심으로 안부 인사를 묻고 돌본다는 뜻이다.

간담회에 참가한 나복용 대표는 "우리 아파트가 행복한 삶터가 되기 위한 일에 적극 협력하고 함께하겠다"고 밝혔다.

이번 '누리안녕봉사단'을 기획하고 간담회를 준비한 김종원 관장은 "통합돌봄의 시작은 작은 돌봄들이 모아질 때 성공할 수 있다"며 "우리 복지관이 주민들과 함께 어울려 마을 돌봄을 하나씩 하나씩 실천해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.

한편 누리 안녕에서 활동할 자원봉사단원은 현재 모집 중이며 4월 출범식과 함께 본격적인 활동을 시작할 예정이다.

