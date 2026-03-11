트럼프 "기뢰 제거 안하면 군사 대응 직면"

전 세계 원유 수송량의 약 5분의 1이 지나가는 세계 최대 에너지 통로 호르무즈 해협에 이란이 기뢰를 부설하기 시작했다는 징후가 포착됐다.

CNN 방송은 10일(현지시간) 미국 정보당국의 사정에 밝은 소식통들을 인용해 이같이 보도했다.

기뢰 부설 작업은 최근 며칠 새 시작됐으며, 현재까지 수십개 규모로 아직 대규모는 아니다. 그러나 소식통에 따르면 이란은 기뢰 수백개를 추가 설치할 가능성이 있다.

CBS 방송도 익명의 미국 당국자들을 인용해 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 부설하려는 움직임이 포착됐다고 보도했다. 이들은 이란이 기뢰를 2~3개씩 운반할 수 있는 소형 선박을 이용해 해협에 기뢰를 설치하고 있다고 전했다.

이란의 기뢰 보유량은 2000~6000개로 추정되며, 대부분 자체 생산했거나 중국·러시아에서 들여온 것으로 알려졌다.

호르무즈 해협은 전 세계 원유 수송량의 20%가 통과하는 길목이다. 사우디아라비아, 이라크, 아랍에미리트 등에서 원유를 실은 유조선이 세계 각국으로 가기 위해서는 호르무즈 해협을 반드시 통과해야 한다. 여기에 기뢰를 설치할 경우 사실상 해협을 봉쇄하는 것과 마찬가지다. 이란혁명수비대(IRGC)는 기뢰와 함께 폭발물 탑재 선박과 해안의 미사일 포대 등을 배치해 이곳을 통과하는 선박을 공격할 수 있다.

도널드 트럼프 대통령은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 이란에 호르무즈 해협 기뢰를 제거하라고 경고했다. 그는 "만약 이란이 호르무즈 해협에 기뢰를 설치했다면, 아직 그런 보고를 받은 바 없지만, 우리는 기뢰를 즉각 제거할 것을 요구한다"고 말했다.

이어 "어떤 이유로든 기뢰가 설치됐고, 즉시 제거하지 않는다면 이란에 대한 군사적 대응은 지금까지 본 적 없는 수준이 될 것"이라고 압박했다.

트럼프 대통령은 "반대로 그들이 설치했을 수도 있는 기뢰를 제거한다면, 이는 올바른 방향으로 가는 큰 걸음이 될 것"이라며 "우리는 마약 밀매조직들에 사용했던 것과 동일한 기술과 미사일 능력을 사용해 호르무즈 해협에 기뢰를 설치하려는 모든 선박을 영구적으로 제거할 것"이라고 경고했다.

트럼프 대통령은 다른 트루스소셜 게시물에서 "지난 몇 시간 동안 비활동 상태의 기뢰 부설 선박 10척을 타격해 완파했다"며 "추가 타격이 이어질 것"이라고 말했다.

미군은 IRGC가 보유한 기뢰 부설 함정과 저장 시설을 타격하고 있다. 블룸버그 통신에 따르면 이날 오전 피트 헤그세스 미 국방부 장관은 기자회견에서 "미 중부사령부는 기뢰 부설함과 기뢰 저장 시설을 추적 및 공격하는 작전을 계속하고 있다"고 밝혔다.

호르무즈 해협은 현재 법적으로 봉쇄된 상태가 아니며, 이란 정부는 공식적으로 해협 봉쇄 계획이 없다는 입장을 밝혔다. 그러나 IRGC가 지난 2일 호르무즈 해협 통과를 시도하는 선박을 공격하겠다고 위협하면서 대다수 국가의 상선이 호르무즈 해협을 지나가지 못하고 있다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



