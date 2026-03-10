'국민주'로 불리는 삼성전자 소액주주 수가 지난해 100만명 가까이 줄어든 것으로 나타났다. 주가가 반등하면서 일부 개인투자자가 차익 실현에 나선 영향으로 풀이된다.

10일 삼성전자가 공시한 사업보고서에 따르면 지난해 12월 말 기준 삼성전자 소액주주는 419만5927명으로 집계됐다. 이는 1년 전(516만210명) 대비 약 96만4000명 감소한 규모다.

소액주주 보유 주식도 2024년 말 40억7334만9914주에서 2025년 말 39억9148만867주로 약 8196만주 줄었다. 이에 따라 총발행주식 대비 소액주주 지분율은 68.23%에서 66.04%로 2.19%포인트 하락했다.

삼성전자의 주가는 2024년만 해도 보통주 기준으로 7월 8만4383원에서 12월 5만4035원까지 하락하며 약세를 보였다. 하지만 작년 하반기에는 7월 평균 6만5087원에서 12월 10만8724원으로 상승하며 반등했다. 특히 2025년 12월 보통주 최고가는 11만9900원까지 치솟기도 했다. 이는 1년 전인 2024년 12월 최고가 5만6100원 대비 두 배 이상 높은 수준이다.

이에 개인투자자 일부가 지난해 하반기 주가 반등 국면에서 차익 실현에 나서면서 소액주주 수도 줄어든 것으로 보인다. 다만 삼성전자의 주가는 올들어서도 2월까지 랠리를 이어가며 지난달 말엔 21만원대도 찍었다. 이날 종가는 18만7900원을 기록했다.

