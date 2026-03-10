과학기술정보통신부, 삼성SDS 컨소시엄 선정

솔라시도 데이터센터파크 입지 확정

'AI·에너지 수도' 해남, 국가 전략 거점 급부상

전남 해남군이 대한민국을 인공지능(AI) G3(주요 3개국) 반열에 올릴 핵심 기반 시설인 '국가AI컴퓨팅센터'의 최종 건립지로 확정되며 국가 AI 산업의 핵심 거점으로 급부상하고 있다.

10일 해남군에 따르면 과학기술정보통신부는 이날 '국가인공지능(AI)컴퓨팅센터' 구축 사업의 우선협상대상자로 삼성SDS 컨소시엄을 선정했다.

삼성SDS가 주관하는 이번 컨소시엄에는 네이버클라우드, 삼성물산, 카카오, 삼성전자, 케이티 등 국내 굴지의 IT·건설 기업과 전남도, 서남해안기업도시개발 등이 대거 참여했다.

지난해 단독 입찰 이후 과기정통부의 기술·정책 평가와 산업은행(국민성장기금), 기업은행 등 정책금융기관의 금융 심사를 모두 통과하며 사업 추진의 최종 관문을 넘어섰다.

센터가 들어설 입지는 해남 '솔라시도 데이터센터파크'로 결정됐다. 이곳은 풍부한 재생에너지를 기반으로 한 안정적인 전력 공급과 용수, 부지 확보가 용이해 대규모 전력이 필수적인 AI 데이터센터의 최적지라는 평가를 받았다.

국가AI컴퓨팅센터는 오는 3분기 착공해 2028년 완공을 목표로 속도감 있게 추진된다. 특히 정책금융기관의 출자와 대출이 뒷받침되는 만큼 사업 동력은 더욱 탄력을 받을 전망이다. 향후 특수목적법인(SPC) 구성과 최종 출자 승인 절차를 거쳐 실시협약이 체결되면 최종 사업자가 확정된다.

센터의 핵심 목표는 2028년까지 첨단 AI 반도체(GPU 등) 1만 5,000장을 확보하는 것이다. 이를 통해 ▲산업·연구계 AI R&D 지원 ▲국산 AI 반도체 활성화 ▲글로벌 기업과의 협력 확대 등 국내 AI 생태계 성장을 전방위적으로 지원하게 된다.

해남군은 이번 센터 유치를 통해 'AI·에너지 수도' 전략에 방점을 찍게 됐다. 글로벌 수준의 인프라 확보는 물론 연관 기업 유치와 일자리 창출 등 지역 경제 전반에 혁신적인 변화가 일어날 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 "국가 AI 생태계의 핵심 플랫폼이 구축됨으로써 해남이 대한민국 AI 산업의 심장부로 거듭날 것"이라며 "과기정통부, 전남도, 삼성SDS 컨소시엄 등과 긴밀히 협력해 2028년까지 센터가 차질 없이 완공될 수 있도록 모든 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

