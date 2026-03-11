코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중

정부의 코스닥 활성화 의지와 투자자 수요가 맞물리며 국내 첫 코스닥 액티브 상장지수펀드가 상장됐다. 이번 상장은 운용사가 유망 종목을 선별해 지수보다 높은 수익률을 목표로 탄력적으로 편입 종목을 조정할 수 있다는 점에서 주목된다.

최근 코스닥 시장으로 꾸준한 자금 유입과 변동성이 확대되는 장세를 고려할 때, 액티브 ETF는 손실 방어와 전략적 대응 수단으로 활용될 수 있다. 특히 중소형 운용사들은 각기 다른 편출입 전략으로 성과를 높일 수 있어 시장 경쟁력 강화에도 긍정적일 것으로 전망된다.

