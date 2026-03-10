쇼핑에 비밀경호국 경호까지 대동

'특권층 과시' 논란에 비판 확산

과거 군 헬기 셀카 논란도 재소환

도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프(18)가 초고가 마트에서 쇼핑하는 유튜브 영상을 공개했다가 미국 내에서 비판받고 있다.

9일(현지시간) 뉴욕포스트 등 외신은 카이 트럼프가 자신의 유튜브 채널에 약 19분 분량의 브이로그 영상을 공개해 논란이 일고 있다고 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령의 손녀 카이 트럼프(18)가 로스앤젤레스(LA)의 초고가 마트를 방문해 고가의 제품 쇼핑을 즐기는 모습이 포착됐다.

해당 영상에는 미국 로스앤젤레스의 고급 유기농 마켓으로 유명한 '에레혼(Erewhon)'을 방문해 쇼핑하는 모습이 담겼다. 영상 제목은 '나는 비밀경호원을 데리고 에레혼에 왔다(I Brought My Secret Service to Erewhon)'로, 실제로 미국 비밀경호국(Secret Service) 요원들이 동행하며 촬영을 도운 장면도 등장했다. 까이는 트럼프 대통령의 장남 도널드 트럼프 주니어의 딸로, 골프 선수이자 인플루언서로 활동하고 있다. 유튜브 구독자 약 145만 명을 보유하고 있으며, 2024년 미국 대선 당시 공화당 전당대회에서 찬조 연설을 하며 주목받은 바 있다.

영상에서 카이는 매장에 진열된 제품 가격을 살펴보며 "이러다 파산할 것 같다(about to go bankrupt)"고 농담하기도 했다. 특히 165달러(약 24만원)짜리 스웨트셔츠를 보고 과장된 반응을 보이며 웃음을 유도하는 모습이 담겼다. 카이는 이후 여러 식료품을 구매한 뒤 경호차를 타고 이동해 스무디를 마시며 구매한 제품을 소개했다. 이날 쇼핑 비용은 총 223달러(약 33만원)였다.

해당 영상은 공개 약 하루 만에 17만 회 이상의 조회 수를 기록하며 화제를 모았지만, 댓글 창에는 부정적인 반응이 이어졌다. 일부 시청자들은 "많은 사람이 생활비 문제로 어려움을 겪고 있다", "상황 파악이 전혀 안 된 제목"이라며 비판했고, "내 세금이 이런 데 쓰이는 것 같아 씁쓸하다"는 반응도 나왔다. 일부 누리꾼은 배런뿐 아니라 카이가 18세로 입대가 가능한 나이라는 점을 언급하며, 전쟁 상황 속에서 대통령 가족의 생활이 일반 국민들과 동떨어져 있다는 점을 지적하기도 했다.

이번 논란은 카이 트럼프의 이전 영상들까지 다시 도마 위에 올랐다. 앞서 그 최근 미국프로농구(NBA) 올스타전을 직접 관람한 브이로그와 군용 헬리콥터를 배경으로 공항 활주로에서 촬영한 셀카 영상을 공개해 논란이 된 바 있다.

