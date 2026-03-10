英 왕실, 영연방 예배 참석하려 모처럼 총출동

앤드루 전 왕자 앱스타인 연루 의혹으로 곤욕

한쪽에선 '군주제 폐지' 외치는 시위 이뤄져

영국에서 앤드루 전 왕자의 엡스타인 연루 의혹 이후 처음으로 왕실 고위급 인사들이 한자리에 모였다.

영국 찰스 3세 국왕. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

연합뉴스는 9일(현지시간) 영국 BBC 방송을 인용해 "찰스 3세 국왕을 비롯한 영국 주요 왕족이 이날 런던 웨스트민스터 사원에서 열린 영연방 관련 예배에 참석했다"고 보도했다. 찰스 3세와 부인 커밀라 왕비, 장남 윌리엄 왕세자와 케이트 미들턴 왕세자빈 부부, 찰스 3세의 동생 앤 공주 부부, 찰스 3세의 당숙 리처드 왕자 부부 등이 모인 것으로 전해졌다.

이는 지난달 찰스 3세의 동생 앤드루 마운트배튼 윈저가 미국의 성범죄자 제프리 엡스타인 문건 관련 혐의로 영국 경찰에 체포되는 논란 이후 영국 고위 왕족들이 가장 큰 규모로 공개 행사에 한데 모인 것이다. 한때 '앤드루 왕자'로 불리며 전 세계 사교계를 주름잡던 그는 성범죄자 엡스타인과의 부적절한 관계가 들통나면서 왕실에서 퇴출당한 상태다.

이날 웨스트민스터 사원 맞은편에는 군주제 폐지 단체가 주도하는 시위가 열렸다. 시위대는 엡스타인 연루 의혹과 관련해 "뭘 알고 있었나?", "찰스, 뭘 숨기고 있나?"라고 커다랗게 쓰인 팻말과 현수막을 들었다. 이들은 찰스 3세가 동생인 앤드루를 보호하려 했다는 의구심을 제기해 왔으나, 왕실은 "의혹에 답해야 할 주체는 앤드루 본인"이라는 입장이다.

Advertisement

앱스타인 연루 의혹이 제기된 찰스 3세의 동생 앤드루 마운드배튼 윈저. 로이터연합뉴스 원본보기 아이콘

한편 이날 예배에는 영연방 56개국 대표를 포함한 1800명 손님이 참석했다. 찰스 3세는 예배에 앞서 낸 성명에서 "점점 더 분열되는 세상에서 이 자유로운 연합(영연방)의 자발적인 통합은 여전히 귀중하다"며 "우리 영연방 국가들은 신뢰하는 파트너 간 번영하는 교류의 잠재력이 있다"고 밝혔다.

영연방의 결속을 다지는 발언이었으나, 실상 영국 왕실은 여전히 위기에 빠져 있다는 평가가 나온다. 지난 7일 마크 카니 캐나다 총리는 "앤드루가 왕위 계승 서열에서 제외돼야 한다"고 밝혔으며, 지난달에는 앤서니 앨버니지 호주 총리도 앤드루의 왕위 계승 서열 제외에 찬성한다는 서한을 키어 스타머 영국 총리에게 보낸 것으로 알려졌다.

AD

또 이란 전쟁이 한창인 가운데 찰스 3세가 다음 달 미국 국빈 방문이 예정돼 있어 이에 대한 논란도 거세다. 원내 제3당인 중도 성향 자유민주당의 에드 데이비 대표는 "미국이 이란 공습을 이어가는 가운데 찰스 3세가 미국을 방문하면 트럼프 대통령에게는 '엄청난 외교적 성취가 될 것"이라면서 "방미를 중단시켜야 한다"고 주장했다. 이에 대해 영국 총리실은 "찰스 3세의 미국 방문 자체를 아직 확정 발표하지도 않았다"면서 방미 취소 요구에 대한 답변을 거부했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>