"드라마 때문 아냐…시장 상황 때문"

"건물주라고 핑크빛 인생 안 돼"

배우 하정우. 워크하우스컴퍼니 AD 원본보기 아이콘

배우 하정우가 최근 자신이 소유 중인 건물을 내놓은 이유를 털어놨다.

9일 하정우는 서울 구로구 더링크호텔에서 열린 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'에서 최근 이슈가 된 자신의 건물 매각과 관련해 "최근 부동산 시장이 안 좋기 때문에 일찌감치 손절하기 위해 2년 전부터 내놓은 것"이라고 전했다. 이어 "이번 드라마를 찍어서 심경 변화 때문에 그러한 결정을 내린 것은 아니다"라고 부연했다.

지난 2월 하정우가 보유한 네 채의 건물 중 2018년 81억원에 매입한 관철동 건물은 95억원에, 2019년 127억원에 산 방이동 빌딩은 170억원에 각각 매물로 내놓았다는 보도가 나왔다. 하정우는 지난 2021년 매각한 강서구 화곡동 건물을 통해 무려 45억7000만원의 시세 차익을 실현하기도 했다.

다만 이번 '대한민국에서 건물주 되는 법'을 촬영하면서 이입된 부분이 있다고 설명했다. 하정우는 "건물주라고 해서 핑크빛 인생이라든지 경제적으로 큰 뒷받침이 안 된다는 걸 일찌감치 깨달았기에 공감되는 부분이 많았다"며 "나 역시 경제 지식과 부동산 지식이 부족할 때 저지른 일이었기에 기수종에 이입된 게 있었다"고 했다.

Advertisement

또 "내가 다시 한번 느낀 건 파이어족은 쉽게 되면 안 된다는 것"이라며 "물론 레버리지(차입 투자)를 잘 써서 건물을 매입하면 좋지만, 레버리지를 쓰는 데 있어서 얼마만큼 내가 감당할 수 있는지가 중요한 부분이다. 촬영 내내 감당할 수 있을 만큼의 일을 저질러야 하는 게 아닌가 생각했다. 감당하지 못할 일을 막연한 희망만 가지고 가는 길에는 반드시 대가를 치른다는 게 드라마의 중요한 주제"라고 전했다.

AD

한편 '대한민국에서 건물주 되는 법'은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하면서 벌어지는 서스펜스 드라마다. 드라마는 오는 14일 오후 9시 10분 처음 방송된다.

박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>