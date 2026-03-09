신한금융, 신종자본증권 수요예측 2배 몰려…4000억으로 증액
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
신한금융지주는 최근 미국과 이란 전쟁 등으로 금융시장의 변동성이 확대된 상황에서도 신종자본증권 발행을 위한 수요예측에서 신고금액의 2배에 달하는 5290억원의 응찰수량을 확보하며 모집 흥행에 성공했다고 9일 밝혔다.
AD
이번 발행은 4대 금융지주 중 올해 처음으로 진행된 조건부자본증권(5년 콜옵션)이다. 당초 신고금액은 2700억원이었으나 약 2배의 기관투자자 수요가 몰리면서 최종 발행 규모를 4000억원으로 증액했다. 금리는 4.20%로 결정됐다.
이는 국내 금융시장의 자본조달 기능이 최근 금융시장의 변동성에도 안정적으로 작동하고 있음을 보여주는 사례로 평가된다.
신한금융은 지난해 발행 당시에도 글로벌 긴축과 금리인상 사이클이 본격화된 2021년 8월 이후 최저 수준인 3.26% 금리로 신종자본증권을 발행한 바 있다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스"상반기 코스피 7000은 명확히 근거 있다…이란 전...
AD
신한금융 관계자는 "이번 수요예측 흥행은 재무 건전성과 질적 펀더멘털을 중시하는 채권 투자기관들이 지정학적 리스크 등 대외 불확실성 속에서도 신한금융에 대한 견조한 신뢰를 유지하고 있음을 보여주는 결과"라며 "앞으로도 안정적인 자본 기반을 바탕으로 지속 가능한 성장과 주주가치 제고를 이어갈 것"이라고 말했다.
Advertisement
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement