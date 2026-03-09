상암 사옥서 임직원 참여

한샘은 '세계 여성의 날'을 기념해 서울 상암동 사옥에서 모자가정의 자립을 돕기 위한 임직원 봉사활동을 진행했다고 9일 밝혔다.

이번 봉사활동은 생활시설을 퇴소해 본격적인 홀로서기를 시작하는 모자가정에 실질적인 도움을 제공하고 이들의 새로운 출발을 응원하기 위해 마련됐다.

한샘 임직원들이 모자가정의 자립을 돕기 위한 ‘자립 응원 키트’ 제작 봉사활동을 진행하고 있다. 한샘 AD 원본보기 아이콘

지난 5일 한샘 임직원들은 주거 독립에 필수적인 자사 리빙용품들로 구성된 '자립 응원 키트'를 제작하며 나눔의 의미를 되새겼다. 키트는 새로운 보금자리에서 즉시 사용할 수 있도록 이불 세트, 프라이팬, 수저 세트, 칼, 도마, 밀폐용기, 옷걸이 등 필수 생활용품으로 채워졌다.

임직원들이 새 출발을 앞둔 어머니와 아이들을 위해 진심을 담아 직접 쓴 응원 편지도 함께 동봉했다. 이날 임직원들의 손길로 제작된 1000만원 상당의 자립 응원 키트는 국제구호개발 NGO '지파운데이션'을 통해 시설 퇴소를 앞둔 모자가정에 순차적으로 전달될 예정이다.

한샘 관계자는 "앞으로도 '공간 개선'이라는 기업의 특성을 살려 소외계층을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 이어갈 것"이라고 했다.

