미취업 청년 실무 경험 기회 확대

메인비즈협회(한국경영혁신중소기업협회)는 '2026년 미래내일 일경험 지원사업' 프로젝트형 운영기관으로 2년 연속 선정됐다고 9일 밝혔다.

고용노동부가 주최하고 메인비즈협회가 주관하는 해당 사업은 미취업 청년에게 실무 중심의 프로젝트 수행 기회를 제공해 혁신산업 분야 차세대 인재로 성장할 수 있도록 지원한다.

해당 사업은 기업의 실제 현안을 기반으로 한 팀 단위 프로젝트 방식으로 운영된다. 청년들은 8주간 현업 과제를 수행하며 전문가 멘토링을 통해 문제 해결 능력과 실무 역량을 체계적으로 강화한다.

협회는 ▲사전 직무교육 ▲청년수당 및 팀지원금 지급 ▲참여기업 대상 기업지원금 지원 ▲성과발표회 및 우수사례 공모전 운영 ▲취업 연계 및 진로상담 제공하는 등 청년들이 실무 역량 강화에 전념할 수 있도록 지원할 방침이다. 또한, 성과발표회를 개최해 우수사례를 발굴하고, 언론보도 및 대외 홍보를 통해 사업 성과 확산을 추진할 계획이다.

현재 참여기업을 모집 중이며, 청년 모집도 본격 착수할 예정이다. 선정된 기업과 청년에게는 전문가 현장 코칭, 프로젝트 운영비, 청년수당 등 다양한 정부 지원이 제공된다.

김명진 메인비즈협회 회장은 "협회는 그동안의 운영 노하우를 바탕으로 청년에게는 실무 역량을 강화할 기회를, 기업에는 준비된 인재를 선점할 수 있는 환경을 제공하겠다"며 "중소기업 인력난 해소와 청년 고용 활성화의 선순환 구조를 만드는 데 앞장서겠다"고 했다.

