일본 정부가 미국과 체결한 무역 합의에 따른 5500억 달러 규모 투자 계획과 관련해, 자국 액정 패널 기업 재팬디스플레이(JDI)의 미국 내 공장 운영 가능성을 검토 중인 것으로 전해졌다.

8일 니혼게이자이신문(닛케이)은 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 아카자와 료세이 일본 경제산업상이 지난 6일 워싱턴DC에서 대미 투자 계획을 논의했다고 보도했다.

논의된 투자 2차 프로젝트에는 액정·디스플레이 제조, 원자력 발전소, 구리 정련 시설 등이 포함됐다. 이 가운데 액정·디스플레이 분야는 일본이 미국에 공장을 설립하고, JDI가 직접 운영하는 방안이 거론되고 있으며, 예상 사업 규모는 약 130억 달러(약 19조 3000억 원)로 추산된다. 미국 내에서는 군사용 액정 제품의 중국 의존에 대한 우려가 커, 동맹국인 일본이 미국에서 제품을 생산하도록 하는 방안이 제시된 것으로 보인다.

JDI는 2012년 도시바, 히타치제작소, 소니의 중소형 패널 사업을 통합해 출범했으나, 중국 기업의 성장으로 2024년 세계 시장 점유율이 9위로 하락했다. 현재 인력 감축과 구조조정을 진행 중이며, 미국 공장 운영의 수익성을 확보할 수 있을지 여부가 주요 과제로 꼽힌다.

닛케이는 "과거 JDI가 애플을 통해 얻었던 안정적 수요를 다시 확보할 수 있을지는 불투명하다"고 평가했다.

한편, 일본 게임사 닌텐도의 미국 법인은 지난 6일 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책으로 손해를 봤다며, 미국 국제무역법원(CIT)에 상호관세 반환 소송을 제기했다. 닌텐도는 소장에서 트럼프 행정부의 조치로 인한 피해를 근거로 보상을 요구하고 있다.

