전쟁 8일째 미·이스라엘 vs 이란 충돌 격화…공항·유전 피해 속출

미국과 이스라엘의 대(對)이란 전쟁이 8일째로 접어들면서 중동 전역에서 공항과 유전 등 민간 시설 피해가 잇따르고 있다.

이스라엘은 이란을 겨냥한 대규모 공습을 이어갔고, 이란은 이스라엘 본토와 중동 지역의 미군 기지 등을 겨냥해 드론과 미사일로 반격했다.

이스라엘군은 7일(현지시간) 성명에서 테헤란 일대에 대해 "광범위한 파상 공습"을 실시했다고 밝혔다. 이날 오전 전투기 80여 대가 테헤란과 이란 중부의 군사기지와 미사일 발사대 등을 타격했으며, 탄도미사일 저장 시설로 추정되는 지하 시설도 공격 대상에 포함됐다고 설명했다. 이 시설에는 당시 수백 명의 이란 군 관계자가 머물고 있던 것으로 전해졌다.

이스라엘군은 또 이란 혁명수비대(IRGC)가 군사 작전에 활용하던 군사학교도 공습했다고 밝혔다. 공습 이후 테헤란의 국내선 허브인 메흐라바드 공항에서 화재가 발생한 영상이 공개됐지만, 공항이 직접적인 타격 대상이었는지는 확인되지 않았다.

이란 중부 이스파한주에서도 이날 미·이스라엘 공격으로 최소 8명이 사망했다고 현지 당국이 밝혔다. 이와 함께 이스라엘은 레바논 베이루트 남부의 헤즈볼라 거점에 대한 공습도 이어가 레바논 내 사망자는 217명으로 늘었다.

이란은 드론과 미사일로 맞대응했다. 이란군은 해군이 아랍에미리트(UAE)와 쿠웨이트 내 미군 기지, 이스라엘 전략 시설 등을 겨냥해 대규모 드론 공격을 실시했다고 밝혔다. 이란 미사일 발사로 텔아비브에서는 연쇄 폭발음이 들렸고 한때 주민 대피령이 내려졌다.

또 혁명수비대는 사실상 봉쇄된 호르무즈 해협에서 경고를 무시하고 항해하던 유조선 1척을 자폭 드론으로 타격했다고 주장했다.

이란의 공격 여파로 사우디아라비아는 미군이 주둔한 공군기지와 주요 유전을 겨냥한 미사일·드론 공격을 요격했다고 밝혔다. UAE 두바이 국제공항에서도 요격 미사일 잔해로 추정되는 물체가 떨어지며 승객 대피와 공항 운영 중단 사태가 발생했다.

긴장이 고조되자 마수드 페제시키안 이란 대통령은 걸프 국가들에 사과하며 이웃 국가에 대한 공격 중단을 선언했다.

하지만 미국은 이란에 '무조건 항복'을 요구하며 군사 압박을 강화하고 있다. 미 언론은 조지 H.W.부시 항공모함이 이끄는 세 번째 항모 타격단이 중동 파견 준비에 들어갔다고 전했다. 현재 중동에는 에이브러햄 링컨 항모가, 홍해에는 제럴드 R. 포드 항모가 각각 배치돼 있다.

