나경원 "오세훈, 당 탓 말고 본인부터 돌아봐야" 직격
나경원 국민의힘 의원은 7일 6·3 지방선거를 앞두고 당 노선 변화를 요구하며 지도부를 비판해온 오세훈 서울시장을 향해 "더 이상 당 탓을 하지 말라"고 비판했다.
나 의원은 이날 페이스북에서 "5선에 도전하는 현역 시장으로서 평가가 기대에 미치지 못한다면 먼저 본인에 대한 성찰이 있어야 한다"며 "좋은 일은 내 탓, 좋지 않은 일은 남 탓이라는 식의 태도는 궁색해 보일 수 있다"고 밝혔다.
국민의힘 나경원 지방선거 총괄기획단 위원장이 23일 국회에서 지선 총괄기획단 전체 회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스
그는 "지방선거를 앞두고 당 구성원 모두가 안타깝고 애타는 마음일 것"이라며 "서로 손가락질한다고 해서 문제가 해결되지는 않는다"고 했다. 이어 "내부를 향한 날 선 비판 대신 그 에너지를 외부로 돌리고 대안을 제시할 때 당이 다시 출발할 수 있다"고 강조했다.
또 최근 당 윤리위원회 조치 과정이 논란을 낳았다며 윤리위원장 교체 필요성도 제기했다. 나 의원은 친한(친한동훈)계로 분류되는 배현진 의원에 대한 윤리위 징계가 법원에서 제동이 걸린 점을 사례로 들었다.
아울러 정치자금법 위반 혐의로 기소돼 당 규정에 따라 경선 피선거권이 중지됐던 오 시장 등이 윤리위와 최고위원회 결정으로 경선 참여가 가능해진 점도 언급했다. 그는 "정치적 결단 자체는 존중하지만, 절차가 매끄럽지 않았고, 특히 오세훈 시장 사안은 원칙과 어긋난 측면이 있다"고 지적했다.
당내 서울시장 후보군으로 거론되는 나 의원의 이번 발언은, 오 시장이 당 노선 변화 없이는 지방선거 승리가 어렵다는 메시지를 연이어 내는 상황에서 나왔다. 오 시장은 이날도 "필패의 조건을 갖춰 놓고 병사를 전장으로 내모는 리더는 자격이 없다"며 당 노선 변화 필요성을 거듭 주장했다.
