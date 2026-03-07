문대림 더불어민주당 국회의원(제주시갑)이 7일 제주특별자치도지사 선거 출마를 공식 선언했다.


문 의원은 이날 탐라문화광장에서 기자회견을 열고 "도민이 만드는 위대한 제주를 실현해 제주를 확 바꾸겠다"며 제주도지사 선거에 나서겠다는 뜻을 밝혔다.

더불어민주당 문대림 국회의원이 7일 오후 제주시 탐라문화광장에서 기자회견을 열고 제주도지사 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 문대림 국회의원이 7일 오후 제주시 탐라문화광장에서 기자회견을 열고 제주도지사 출마를 선언하고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

그는 "표류하다 못해 침몰해 가는 '제주호'를 더 이상 방치할 수 없다는 절박한 심정"이라며 "무너진 민생을 되살리고 도민의 자존심을 다시 세우기 위해 출마를 결심했다"고 말했다.

또 "현재 제주 경제는 전국 최하위 수준으로 떨어졌고 건설 경기도 2000년 이후 가장 어려운 상황"이라며 "도민 삶과 동떨어진 전시 행정을 끝내고 민생 중심의 도정을 만들겠다"고 강조했다.


문 의원은 도지사에 당선될 경우 민생 회복과 경제 성장을 핵심 기조로 삼겠다고 밝혔다. 이를 위해 5천억 원 규모의 민생 회복 추가경정예산을 추진하고, 청년 정착 지원 정책 확대와 제주형 산업 클러스터 조성 등 12대 전략 과제를 추진하겠다고 약속했다.

Advertisement

이와 함께 공공 주도의 해상풍력 사업과 첨단 산업 유치를 통해 20조 원 규모 투자를 끌어들이고, 인공지능(AI)을 활용한 농업 전환과 스마트 농·축·수산업 기반 구축으로 1차 산업 경쟁력을 강화하겠다는 구상도 제시했다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

美서 '살 떨리는' 보고서 나왔다 "北핵탄두 소형화 이미 성공 가능성" 美서 '살 떨리는' 보고서 나왔다 "北핵탄두 소형화...
AD

문 의원은 제주 대정고와 제주대학교를 졸업했으며, 제주도의원과 제주도의회 의장을 지냈다. 이후 문재인 정부 청와대 비서관과 제주국제자유도시개발센터(JDC) 이사장을 역임한 뒤 제22대 국회의원으로 국회에 입성했다.


이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement