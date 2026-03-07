외교부 "UAE에서 290석 전세기 8일 출발 추진"
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.
불러오는 중...닫기
외교부는 아랍에미리트(UAE)와 협의해 290석 에티하드항공 전세기를 8일 정오(현지시간) 아부다비에서 출발할 수 있도록 추진 중이라고 7일 밝혔다.
에티하드항공 비행기 사진.
AD
외교부는 "주아랍에미리트대사관에서 오늘부터 우리 국민 대상 수요조사를 실시할 예정"이라며 "중증 환자, 중증 장애인, 임산부, 고령자, 영유아 등을 우선 선별해 탑승객을 결정할 것"이라고 전했다.
꼭 봐야 할 주요 뉴스[단독]지자체 경고 무시하던 국토부, 다주택자 실...
AD
탑승객에게는 해당 노선에서 통상 발생하는 수준의 탑승권 비용을 사후 청구할 예정이다.
Advertisement
황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
AD
Advertisement
오늘의 인기정보AD
함께 보면 좋은 기사
Advertisement
Advertisement
오늘의 인기정보AD
오늘의 인기정보AD
내 안의 인사이트 깨우기
Advertisement
취향저격 맞춤뉴스
오늘의 추천 컨텐츠AD
오늘의 인기정보AD
맞춤 콘텐츠AD
실시간 핫이슈AD
많이 본 뉴스
AD
Advertisement
당신을 위한 추천 콘텐츠
Advertisement
Advertisement
놓칠 수 없는 이슈
Advertisement