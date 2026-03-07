▶조성묵(향년 88세)씨 별세, 이종익·이종수(전 YTN 해설위원, 국악방송 이사)·이종임(영문학자)·이명아(번역가)씨 모친상, 그렉 러틀리지(네브라스카 주립대 영문과 교수)·조대호(연세대 철학과 교수)씨 장모상, 추명선·이수진(유엔난민기구 호주 대표)씨 시모상=신촌세브란스 장례식장 17호실, 발인 9일 오전 7시, 장지 대전국립현충원
