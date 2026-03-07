9~10일 접수… 취미·인문·자격증·어학 등 10주 과정 진행

부산 기장군(군수 정종복)은 오는 9일부터 10일까지 이틀간 '2026년 제1기 평생학습강좌(기장군민대학·기장군민어학당)' 수강생을 모집한다.


기장군민대학은 일반과정과 인문과정, 5060 신중년 과정 등으로 나뉘어 총 33개 강좌가 운영된다. 주요 강좌로는 ▲박물관투어 도슨트 과정(자격증반) ▲퇴근 후 영화카페 ▲누구나 매직스쿨(자격증반) ▲기장 빅밴드 등 취미·교양과 인문, 자격증 과정이 마련됐다.

5060 신중년을 대상으로 ▲리사이클 패브릭 공예(자격증반) ▲100세 시대 필수 생활법률 ▲열린가곡 5060 등 맞춤형 평생학습 프로그램도 개설해 중장년층의 참여를 확대할 계획이다.


기장군민어학당은 영어·일본어·중국어 등 수준별 어학 과정과 모바일 화상(전화) 강좌 등 총 41개 프로그램으로 운영된다. 이번 과정에는 오픽(IH)반과 여행 영어반이 새롭게 마련됐으며 ▲술술 써 내려가는 패턴 영어일기 ▲걸어서 세계 속으로-일본 편 등 특별강좌도 개설돼 수강생들의 흥미와 참여도를 높일 것으로 기대된다.

Advertisement

제1기 평생학습 프로그램은 오는 3월 23일부터 6월 4일까지 총 10주 과정으로 진행된다. 신청 대상은 20세 이상 기장군민 또는 기장군 소재 직장인이며, 기장군민대학 5060 신중년 과정은 1975년 12월 31일 이전 출생자만 신청할 수 있다.


수강 신청은 9일부터 10일까지 기장군 평생학습 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

이란 사태 뒤 7% 급등…물가대란의 숨은 뇌관 될 수 있다는 '이것'[주末머니] 이란 사태 뒤 7% 급등…물가대란의 숨은 뇌관 될 ...
AD

기장군 관계자는 "기장군민대학과 기장군민어학당의 다양한 교육 프로그램을 통해 군민들의 평생학습 기회를 확대하고 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"며 "군민들의 적극적인 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.


자세한 사항은 기장군 평생학습 홈페이지를 참고하거나 기장군민대학, 기장군민어학당으로 문의하면 된다.

기장군 평생학습강좌 수강생 모집 안내문.

기장군 평생학습강좌 수강생 모집 안내문.

AD
원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement