9~10일 접수… 취미·인문·자격증·어학 등 10주 과정 진행

부산 기장군(군수 정종복)은 오는 9일부터 10일까지 이틀간 '2026년 제1기 평생학습강좌(기장군민대학·기장군민어학당)' 수강생을 모집한다.

기장군민대학은 일반과정과 인문과정, 5060 신중년 과정 등으로 나뉘어 총 33개 강좌가 운영된다. 주요 강좌로는 ▲박물관투어 도슨트 과정(자격증반) ▲퇴근 후 영화카페 ▲누구나 매직스쿨(자격증반) ▲기장 빅밴드 등 취미·교양과 인문, 자격증 과정이 마련됐다.

5060 신중년을 대상으로 ▲리사이클 패브릭 공예(자격증반) ▲100세 시대 필수 생활법률 ▲열린가곡 5060 등 맞춤형 평생학습 프로그램도 개설해 중장년층의 참여를 확대할 계획이다.

기장군민어학당은 영어·일본어·중국어 등 수준별 어학 과정과 모바일 화상(전화) 강좌 등 총 41개 프로그램으로 운영된다. 이번 과정에는 오픽(IH)반과 여행 영어반이 새롭게 마련됐으며 ▲술술 써 내려가는 패턴 영어일기 ▲걸어서 세계 속으로-일본 편 등 특별강좌도 개설돼 수강생들의 흥미와 참여도를 높일 것으로 기대된다.

제1기 평생학습 프로그램은 오는 3월 23일부터 6월 4일까지 총 10주 과정으로 진행된다. 신청 대상은 20세 이상 기장군민 또는 기장군 소재 직장인이며, 기장군민대학 5060 신중년 과정은 1975년 12월 31일 이전 출생자만 신청할 수 있다.

수강 신청은 9일부터 10일까지 기장군 평생학습 홈페이지를 통해 접수하면 된다.

기장군 관계자는 "기장군민대학과 기장군민어학당의 다양한 교육 프로그램을 통해 군민들의 평생학습 기회를 확대하고 삶의 질 향상으로 이어질 수 있도록 노력하겠다"며 "군민들의 적극적인 관심과 참여를 기대한다"고 말했다.

자세한 사항은 기장군 평생학습 홈페이지를 참고하거나 기장군민대학, 기장군민어학당으로 문의하면 된다.

기장군 평생학습강좌 수강생 모집 안내문. AD 원본보기 아이콘

