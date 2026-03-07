부산중구미술인협회전부터 개인전까지… 지역 예술가 창작 세계 선보여

BNK부산은행(은행장 김성주)은 부산 중구 신창동에 위치한 'BNK부산은행갤러리'에서 지역 예술가들의 다양한 작품 세계를 조명하는 전시를 잇달아 개최한다.

먼저 오는 12일까지 제5회 부산중구미술인협회전 '초록 생명'이 열린다. 이번 전시는 지역을 기반으로 활발히 활동하는 중구미술인협회 소속 작가들이 참여해 각자의 개성과 예술세계를 선보이는 자리로, 예술을 매개로 지역사회와의 소통을 확대하고 일상 속 문화 향유의 가치를 나누는 데 의미를 두고 있다.

이어 16일부터 24일까지는 김성동 개인전 '소나무 언덕'이 개최된다. 이번 전시는 자연과 인간 존재의 관계를 탐구한 작품들로 구성됐으며, 소나무의 굽은 가지와 거친 수피의 질감, 바람을 견뎌낸 몸짓을 절제된 색감과 밀도 높은 붓질로 표현해 깊은 울림을 전한다.

25일부터 다음 달 3일까지는 나온(본명 김주현) 개인전 '방황하는 기억들'이 이어진다. 작가가 공동체가 공유하는 문화와 생활양식 속 미신과 상징을 탐구한 전시로, 해안 지역의 애니미즘과 토테미즘 설화를 바탕으로 한 이미지를 평판화와 아크릴 채색이 결합한 회화로 풀어낸 작품들이 선보인다.

Advertisement

AD

김용규 부산은행 경영기획그룹장은 "앞으로도 BNK부산은행갤러리는 작가와 관람객, 지역사회가 소통할 수 있는 열린 공간의 역할을 지속해 나가겠다"고 말했다.

부산은행은 지난 2011년 BNK부산은행갤러리 개관 이후 총 340여 회의 전시에 무료 대관을 지원해 왔으며, 전담 큐레이터 운영을 통해 지역민들에게 수준 높은 전시 관람 기회를 제공하고 있다. 갤러리 대관 신청은 부산은행갤러리 홈페이지를 통해 가능하다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>