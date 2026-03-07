미국이 연방수사국(FBI) 내부 전산망 해킹 사건의 배후로 중국을 지목하고 수사에 착수했다고 월스트리트저널(WSJ)이 6일(현지시간) 밝혔다.

소식통에 따르면 중국과 연계된 것으로 추정되는 해커들은 범죄 용의자와 감시 대상자의 영장 정보가 저장된 FBI 전산망에 침입했다.

해당 시스템에는 용의자와 감시 대상자의 통화 기록, IP 주소, 라우팅 정보 등이 담겨있다. 다만 실제 통화 내용은 포함되지 않은 것으로 알려졌다.

FBI는 성명을 내고 "전산망에서 의심스러운 활동을 확인하고 이를 처리했으며 모든 기술적 역량을 동원해 대응했다"고 했다.

앞서 중국은 2024년 버라이즌과 AT&T 등 미국 통신사와 루멘 테크놀로지 등 통신 네트워크사의 자체 시스템에 침입하기도 했다.

당시에도 중국 해커들은 FBI 등 각 수사기관이 영장을 제시할 경우 수사 대상을 감청할 수 있도록 하는 민간 통신사 내부 시스템에 접근한 것으로 전해졌다.

또 도널드 트럼프 대통령 캠프에 소속된 고위 인사 등 주요 정치인 수십 명의 통화 내용에 대해서도 감청을 시도한 것으로 알려졌다.

이 사건의 배후에는 중국 정보기관과 연계된 것으로 알려진 해커 조직 '솔트 타이푼'이 지목됐다.

이번 FBI 내부 전산망 침입 사건도 솔트 타이푼과 연계된 것인지는 확인되지 않았다.

