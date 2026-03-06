공천헌금 등 13개 의혹

경찰이 공천헌금 등 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원을 3차 소환할 방침이다.

6일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 김병기 의원 측과 3차 소환조사 일정을 조율하고 있다. 김 의원은 13개 의혹으로 뇌물수수·직권남용 등 혐의를 받고 있다.

김병기 무소속 의원이 지난달 26일 조사를 받기 위해 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대로 출석하고 있다. 윤동주 기자 AD 원본보기 아이콘

경찰은 지난달 26일과 27일 이틀에 걸쳐 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했다. 김 의원은 양일 모두 14시간 넘는 조사를 받았으나, 경찰은 추가 조사가 필요하다고 판단했다.

김 의원은 2020년 전 동작구의원 2명으로부터 현금 3000만원을 받았다가 수개월 뒤 돌려줬다는 내용의 탄원서가 공개되며 정치헌금 수수 논란에 휩싸였다. 아울러 차남의 숭실대 편입 과정에 관여하거나 빗썸 취업 등을 청탁했다는 의혹, 아내가 동작구의회 부의장이던 조모씨의 법인카드를 사적으로 유용했다는 의혹, 강선우 의원 공천헌금 수수 묵인 등 13개 의혹이 있다.

오지은 기자 joy@asiae.co.kr



