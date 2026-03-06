혁명수비대 연계 계좌 표적

아랍에미리트(UAE)가 수십억달러 규모의 이란 자산을 동결해 보복하는 방안을 검토하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 소식통을 인용해 보도했다. 이란의 드론·미사일로 공격하자, 맞대응하기로 결정한 것이다. 그간 UAE는 중립적인 태도를 지켜왔다.

WSJ는 소식통을 인용해 UAE 관리들이 이란에 이러한 조치 가능성을 비공식적으로 경고했다고 보도했다. 다만 UAE 정부가 실제로 행동에 나설지와 행동 시기는 불분명하다.

5일(현지시간) 아랍에미리트 두바이 상공에서 발사체가 하늘을 가로지르고 있다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이 사안에 정통한 당국자들에 따르면 UAE가 검토 중인 조치에는 제재 회피용 UAE 기반 페이퍼 컴퍼니 자산 동결부터 공식 금융 시스템을 거치지 않고 자금을 움직이는 데 사용되는 현지 환전소에 대한 대대적인 단속 등이 포함된다. 당국자들은 UAE가 이란의 그림자 금융에 대한 조치에 나설 경우 체제의 핵심인 이란 혁명수비대(IRGC)와 연계된 계좌들이 주요 표적이 될 것이라고 말했다.

이란 자산을 압박하려는 시도는 미국과 전략적 동맹을 유지하면서 이란과도 긴밀한 관계를 이어온 UAE의 기존 노선을 크게 벗어나는 행보가 될 것이라고 WSJ는 전망했다.

미 재무부와 전문가들에 따르면 UAE는 수년간 서방 제재를 회피하려는 이란 기업과 개인들의 금융 중심지 역할을 해왔다. 이란은 UAE를 거쳐 제재를 회피해 해외에 원유를 계속 수출할 수 있었고 그 수익을 무기와 역내 대리 세력 지원에 사용했다.

Advertisement

이란 전문 싱크탱크인 부르스 앤드 바자르의 에스판디야르 바트망헬리지 최고경영자는 "UAE가 이란의 금융 활동을 제한하려는 움직임은 매우 중요한 의미를 가질 것"이라며 "UAE는 이란이 세계 경제와 교류하는데 있어서 가장 중요한 통로"라고 말했다.

UAE는 자산 동결 시 이란이 UAE 영토와 핵심 에너지 시설에 대한 장기적 보복 가능성을 고려하고 있다. 또 자산 동결 결정은 이란과의 무역·금융 관계를 악화시키고, 러시아 같은 정치적으로 민감한 다른 국가로부터 자본을 유치하는 데 악영향을 끼칠 수 있다.

다만 전문가들은 자산 동결 조치에 나서더라도 UAE가 자국에 거주하는 수십만명의 이란 기업 및 국민의 모든 계좌를 동결할 가능성은 작다고 본다. 킹스칼리지 런던 안보학부의 안드레아스 크리그 선임 강사는 UAE가 모든 사업을 잃고 싶어 하지 않기에 보다 표적화된 접근 방식을 취할 가능성이 높다며 혁명수비대 관련 계좌가 먼저 동결될 것이라고 예상했다.

미 재무부에 따르면 지난 2024년 미국 은행들이 관리하는 환거래 계좌를 통해 오간 금액 중 90억달러가 이란의 은밀한 금융 활동과 관련된 것으로 추정된다. 재무부는 이 자금의 62%가 UAE 기반 기업들을 통해 유입됐으며, 이들의 상당수는 두바이에 있는 이란 연계 기업들의 석유 판매와 관련돼 있다고 밝혔다.

AD

UAE는 재정적 조치 외에도 이란 선박 나포 등 해상에서의 조치를 검토하고 있다고 두 명의 관계자가 밝혔다. 이는 UAE 항구와 해상 운송로를 통해 활동하는 이란의 비밀 유조선과 중개 선단을 무력화하는 목적이다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>