장성 5층 아파트 1층서 화재…80대 1명 숨져

주민 14명 대피 1명 병원

경찰·소방 화재 원인 조사

전남 장성군의 한 아파트 1층에서 불이 나 미처 대피하지 못한 80대 여성이 숨지고 주민 14명이 긴급 대피했다.

6일 장성소방서와 경찰 등에 따르면 이날 오전 9시 52분께 전남 장성군 장성읍의 한 5층 규모 아파트 1층 세대에서 화재가 발생했다. 이 불로 해당 세대에 거주하던 80대 여성 A씨가 집 안에서 숨진 채 발견됐다.

갑작스럽게 치솟은 불길과 연기에 놀란 같은 아파트 입주민 14명은 황급히 밖으로 대피했으며, 이 과정에서 1명은 연기를 들이마셔 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

신고를 접수한 소방 당국은 소방관 43명과 진화 장비 15대를 현장에 즉각 투입해, 화재 발생 약 1시간 만인 오전 10시 51분께 큰 불길을 잡고 완전히 진화했다. 소방 당국은 불길을 잡은 직후 벌인 내부 인명 수색 과정에서 숨진 A씨를 발견했으며, 짙은 연기로 인한 질식사로 추정하고 있다.

경찰과 소방 당국은 합동 감식을 통해 A씨의 정확한 사망 원인과 화재 경위, 재산 피해 규모 등을 면밀히 조사할 방침이다.

호남취재본부 민현기 기자 hyunki@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>