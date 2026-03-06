"오만 파견 신속대응팀, UAE 이동"

"중동상황에 美안보협상팀 방한 지연…韓협상팀, 美 먼저 방문"

조현 외교부 장관은 불안정한 중동상황 속 오만으로 파견된 정부 신속대응팀이 아랍에미리트(UAE)로 이동 중이라며 UAE에서 한국으로 오는 직항편이 6일부터 운항을 재개할 예정이라고 밝혔다.

조현 외교부 장관이 6일 국회에서 열린 외교통일위원회 전체 회의에 출석해 중동 사태 관련 국민 보호 관련 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

조 장관은 6일 국회 외교통일위원회 전체회의에서 "어젯밤 UAE 외교장관과 통화하고 UAE의 민항기가 인천까지 바로 출항할 수 있도록 부탁해 오늘부터 아마 항공 서비스가 시작될 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "오만에 있던 신속대응팀이 지금 UAE로 이동하고 있는 중"이라고 전했다.

현재 외교부는 UAE에 체류 중인 국민을 오만으로 육로 이동시키고 전세기로 귀국시키는 방안을 검토 중이다. 이와 관련 신속대응팀이 오만에 파견돼 도착해 있는 상황이다.

조 장관은 "UAE가 오늘부터 민항기편을 인천으로 1일 1회 운항하기로 해줬고 (UAE가) 대한항공 전세기도 받아주기로 하면서 오만으로 가려던 계획은 취소했다"라고 설명했다.

이날 외통위 회의에서는 불안정한 중동상황에 중동 19개국 중 6개국에 한국정부를 대표할 공관장이 없다는 문제도 제기됐다.

외통위 국민의힘 간사인 김건 의원은 주바레인한국대사관 대사직이 공석인 관계로 외교관 인원이 3명인 점을 예시로 들며 "이런 상태로 우리가 외교적 대응을 할 수 있겠느냐"고 질타했다. 이에 조 장관은 "정부 출범 후에 공관장 인사가 늦어지고 있는 것이 현실"이라며 "주어진 상황에서 외교부 직원들이 불철주야, 최선을 다하는 상황"이라고 했다.

김석기 국민의힘 의원도 "중요한 두바이 총영사도 현재 공석"이라며 "현재도 공관장 중에 30% 공석인데 실용외교를 누가 하느냐"고 지적했다. 이에 조 장관은 "매우 무겁게 받아들이겠다"고 했다.

한편 핵추진잠수함(핵잠) 건조 등 한미 간 안보분야 협의를 위해 한국 측 협상팀이 먼저 미국을 방문할 예정이다. 당초 미국 협상단의 3월 초중순 방한이 추진되고 있었지만 미국의 이란 공습 등 중동정세가 불안정해진데 따른 것이다. 관련해 조 장관은 "(중동) 전쟁이 터지는 바람에 지연이 불가피해졌다"며 "미국 측과 긴밀히 협의했고 우리 팀이 먼저 가는 것으로 합의됐다"라고 말했다.

이한나 기자 im21na@asiae.co.kr



