오는 11일까지 6일 간 진행

세라젬은 신세계백화점 강남점 센트럴파크 호남선 오픈 스테이지에서 '메디스파 올인원 론칭 쇼케이스'를 진행한다고 6일 밝혔다.

신세계백화점 강남점 호남선 오픈 스테이지에서 론칭 쇼케이스를 진행하는 세라젬의 뷰티 디바이스 ‘메디스파 올인원’ 제품 이미지. 세라젬 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 오는 11일까지 진행되며 세라젬이 새로 출시한 뷰티 디바이스 '메디스파 올인원'을 소비자들이 직접 체험할 기회를 마련하고자 기획됐다.

메디스파 올인원은 듀얼 초음파, EP, 고주파, 미세전류, LED 등 전문 에스테틱에서 사용하는 핵심 기능 5가지를 하나의 기기에 통합해 집에서도 맞춤형 피부 케어를 경험할 수 있는 올인원 뷰티 디바이스다. 피부 타입과 상태에 따라 조절 가능한 50여 가지 모드를 탑재했고, 다섯 가지 핵심 기술이 자동으로 작동하는 원터치 방식을 적용해 사용 과정을 단순화했다.

현장에서 전문가는 모델을 대상으로 메디스파 올인원의 기능과 모드별 사용 방법을 시연한다. 방문객은 '맑은 광채 케어', '오늘은 탄력 풀케어', '스팟 톡톡 타임' 등 시간대별로 다른 주제로 운영되는 시연 프로그램을 통해 메디스파 올인원의 다양한 활용 방식을 확인할 수 있다. 또 체험존에서 제품을 직접 사용해보며 자신의 피부 고민에 맞는 관리 방식을 직접 경험할 수 있다.

팝업 현장에서는 세라젬의 주력 제품인 의료기기부터 안마의자, 프리미엄 스킨케어 제품까지 브랜드 전 라인업을 한자리에서 만나볼 수 있다. 이와 함께 세라젬의 화장품 브랜드 셀루닉의 '엔케이 액티베이터(NK Activator)' 4종과 글로리어스 6종도 선보인다.

행사 기간 체험 고객을 대상으로 다양한 이벤트도 진행한다. 현장에서 메디스파 올인원을 체험하고 사회관계망서비스(SNS)에 인증하면 '퍼펙트 콜라겐 프로그램', '셀루닉 더에센셜 마스크(3종 중 1종 랜덤)' 등을 제공한다. 이벤트에 참여하면 럭키드로우 응모권이 제공되며, 추첨을 통해 선정된 1명에게 '메디스파 올인원' 1대를 증정한다.

