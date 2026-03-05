[뉴욕증시]이란 유조선 공격 소식에 3대 지수 일제히 하락

이라크 영해에서 유조선 폭발

이란은 공격 당사자라고 주장

국제유가 급등…투자심리 위축

이란이 유조선을 공격했다는 소식에 국제유가가 상승하자 5일(현지시간) 미국의 3대 지수가 다시 일제히 하락 출발했다.

이날 오전 9시 37분 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수(다우지수)는 전 거래일보다 277.47포인트(0.57%) 하락한 4만8461.94를 기록 중이다. 대형주 중심의 S&P500지수는 11.67포인트(0.17%) 내린 6857.84, 기술주 중심의 나스닥지수는 21.29포인트(0.09%) 밀린 2만2791.72에 거래 중이다.

외신 보도에 따르면 이라크 영해에 정박 중이던 유조선에서 큰 폭발이 발생했다. 승조원들은 모두 무사하며 화재는 발생하지 않았다. 이와 관련해 이란은 유조선을 공격했다고 주장하고 있다.

사비타 수브라마니안 뱅크오브아메리카(BofA) 증권 미국주식 전략책임자는 "주변 상황이 변하고 있다"며 "분명히 지정학적 충격이 있었고, 이것이 주식의 위험 프리미엄에 어떤 영향을 미칠지 여전히 분석 중이다"고 평가했다.

Advertisement

미 서부텍사스산(WTI) 원유는 3.8% 상승한 배럴당 77.52달러를 기록했다. WTI는 장중 78달러를 돌파하며 지난해 6월 이란 공습 이후 최고치를 기록하기도 했다. 브렌트유도 2.9% 뛴 배럴당 83.75달러를 나타냈다.

지난 3일 도널드 트럼프 대통령은 호르무즈 해협을 통과하는 유조선에 대해 군사적 보호 조치를 하겠다고 밝힌 바 있다. 다만 캐럴라인 래빗 백악관 대변인은 브리핑에서 이에 대한 구체적인 계획이 없다고 말했다.

호르무즈 해협이 사실상 폐쇄된 가운데 중동 지역의 산유국들도 생산량을 대폭 감축한 상황이다. 단기적으로 호르무즈 해협을 통과하는 유조선 운항 재개 여부에 시장의 향방이 달렸다고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

정유주는 상승세를 보였다. 엑슨모빌 +0.65%, 셰브론 +1.03% 등이 오름세다. 반면 항공주는 급락 중이다. 델타 -3.26%, 아메리칸에어라인 -3.21%, 유나이티드에어라인 -3.25% 등이 하락세다.

AD

시장을 견인했던 기술주는 약세다. 엔비디아 -0.66%, 애플 -0.83%, 알파벳A -1.05%, 메타 -0.11%, 테슬라 -0.87%, TSMC -0.14% 등이 떨어지고 있다.

뉴욕 특파원=황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>