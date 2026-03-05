[포토] 중동 현안 관련 심각한 표정 짓는 재계 관계자들
5일 국회 의원회관에서 열린 중동 현안 관련 더불어민주당-재계 긴급 간담회에서 재계 참석자들이 자리하고 있다. 왼쪽부터 이항수 현대자동차 부사장, 오태길 HD현대오일뱅크 부사장, 박석중 SK 경영경제연구소장, 고윤주 LG 글로벌전략개발원장, 안영모 GS칼텍스 정책부문장.

[단독]이란 전쟁에 불안한 중동국가들 한국에 'SOS'…"천궁-II 보내달라" [단독]이란 전쟁에 불안한 중동국가들 한국에 'SOS...
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

