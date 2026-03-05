산후우울증 유병률 7년 새 2배↑

산모 10명 중 7명 "출산 후 우울감 경험"

출산 후 산모가 겪는 정신건강 위기가 추가 출산을 포기하게 만드는 중요한 요인으로 작용한다는 연구 결과가 나왔다. 산후우울증 유병률이 최근 몇 년 사이 빠르게 증가하는 가운데 출산 이후 장기간 이어지는 우울감이 저출산 문제와도 연결된다는 분석이다.

5일 한국보건사회연구원의 '산후우울 실태와 개선 방안 연구'(이소영·김자연·홍혜영·임지영)에 따르면 산후우울증을 경험한 산모는 그렇지 않은 산모보다 추가 출산을 포기할 가능성이 더 높은 것으로 나타났다.

건강보험공단 통계를 분석한 결과 출산 후 12개월 기준 산후우울증 유병률은 2015년 1.38%에서 2022년 3.20%로 증가했다. 7년 사이 2.3배 이상 늘어난 것이다. 같은 기간 산후 6개월 기준 유병률도 0.73%에서 1.85%로 두 배 넘게 상승했다.

산모 10명 중 7명 우울감…'독박 육아' 등 원인

2024년 산후조리 실태조사에 따르면 2023년 출산 경험이 있는 산모의 68.5%가 출산 이후 일시적인 우울감을 경험했다고 답했다.

산후우울감은 출산 직후 시작되는 경우가 많지만 산후 6개월 이후까지 이어지는 사례도 적지 않은 것으로 나타났다. 이 가운데 전문의에게 산후우울증 진단을 받은 비율도 6.8%였다.

산모들이 우울감을 느끼는 가장 큰 원인으로는 출산 후 급격한 신체 변화가 꼽혔다. 응답자의 88.5%가 신체적 건강 변화를 주요 요인으로 지목했으며 생활 환경의 급격한 변화와 양육에 대한 부담도 뒤를 이었다. 특히 밤낮이 바뀐 생활 속에서 혼자 육아를 맡아야 하는 이른바 '독박 육아' 환경과 외모 변화 등이 산모의 자존감 저하와 심리적 위축으로 이어지는 것으로 분석됐다.

연구진은 이러한 정신건강 문제가 저출산을 심화시키는 요인이 될 수 있다고 지적했다. 결혼 당시에는 추가 출산 계획이 있었더라도 산후우울증이나 깊은 우울감을 경험한 산모는 그렇지 않은 경우보다 추가 출산을 포기할 가능성이 높았다는 것이다.

산후 정신건강 관리 사각지대…지원 확대 필요

하지만 현재 지원 정책은 현장의 수요를 충분히 반영하지 못하고 있다는 평가다. 대표적인 지원 프로그램인 '생애초기 건강관리 사업'은 2025년 기준 전국 73개 보건소에서만 운영돼 지원 지역이 제한적이다.

또 산후우울증에 특화된 지원 체계가 부족하고 산모가 우울감을 호소하더라도 전문 상담이나 치료로 이어지기까지 문턱이 높다는 점도 과제로 지적됐다.

보고서는 산후 정신건강 정책이 치료 중심의 사후 대응에서 벗어나 예방과 조기 발견 중심으로 전환될 필요가 있다고 제언했다. 특히 저소득층 산모 치료비 지원을 강화하고 생애초기 건강관리 사업을 전국으로 확대해야 한다고 강조했다.

연구진은 "산후 정신건강을 지키는 일은 산모 개인의 삶의 질뿐 아니라 아이의 건강한 성장과 가족의 안정, 사회의 지속 가능성과도 직결된다"며 정부와 지자체의 적극적인 정책 추진이 필요하다고 밝혔다.

