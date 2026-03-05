'관광교통 촉진지역' 공모

4곳 선정, 지자체당 8억 규모 사업

문화체육관광부와 한국관광공사는 4월 7일까지 지역 관광 접근성을 개선하기 위한 '2026년 관광교통 촉진지역' 사업에 참여할 지방자치단체를 모집한다고 5일 밝혔다.

지난해 '관광교통 촉진지역'으로 선정된 경북 영덕군은 해안선 블루로드 일대에 수요응답형 교통체계(DRT)와 관광택시를 도입해 방문객 편의를 높였다. 사진 한국관광공사 AD 원본보기 아이콘

'관광교통 촉진지역' 사업은 관광 잠재력은 높지만 이동 인프라가 취약한 지역의 교통 사각지대를 해소하기 위해 추진된다.

공모 대상은 행정안전부가 지정한 인구감소지역 89곳과 인구감소 관심지역 18곳이다. 한국관광공사는 지역 관광 역량, 관광교통 여건, 사업계획의 적정성 등을 종합 평가해 최종 4개 지자체를 선정할 계획이다.

선정된 지자체에는 1년간 국비 4억원이 지원된다. 참여 지자체는 지방비 4억원을 매칭해야 하며, 총 8억원 규모 예산으로 지역 교통거점과 주요 관광지, 생활노선 간 교통 인프라 개선 및 관광 편의 서비스를 구축·운영하게 된다.

공사는 지난해 선정된 경북 영덕군이 해안선 블루로드 일대에 수요응답형 교통체계(DRT)와 관광택시를 도입해 방문객 편의를 높였다고 설명했다.

박우진 관광공사 관광교통팀장은 "관광 매력도는 높지만 교통체계가 취약해 방문이 어려웠던 지자체를 집중 지원하는 사업"이라며 "관광객 이동 편의성을 높여 지역 관광 활성화에 기여하도록 하겠다"고 말했다.

자세한 공모 내용은 한국관광산업포털 '투어라즈'에서 확인할 수 있다.

