지상 35층, 1004가구 대단지

상방공원 등 녹지 인프라 인접

최근 주택시장에서 공원 인프라에 대한 선호도가 높아지면서 경북 경산 민간공원 특례사업으로 조성되는 상방공원 인근 단지에 이목이 집중되고 있다.

호반건설은 지난 26일 '경상 상방공원 호반써밋 1단지' 견본주택을 개관하고 본격 분양에 나선다고 5일 밝혔다.

경산 상방공원 호반써밋 1단지 투시도. 호반건설 제공

'경산 상방공원 호반써밋 1단지'는 지하 2층~지상 35층, 8개동, 전용면적 74~99㎡ 규모의 총 1004가구 단지다. 전용면적별로 △74㎡A110가구 △84㎡A 428가구 △84㎡B 170가구 △99㎡A 150가구 △99㎡B 146가구가 공급된다.

해당 단지는 대규모 녹지와 인접해있다. 단지 인근에 약 64만㎡ 규모의 경산 상방공원과 남매지, 경산자연마당, 경산생활체육공원 등 4개의 대규모 공원이 위치해 있어 일상에서 녹지를 쉽게 접할 수 있다는 것이 장점이다.

생활 여건으로는 경산초, 동부초를 비롯한 초중고 학교와 경산시청 등 각종 관공서가 인접해 있다. 이외에도 KTX 경산역과 경안로 접근성이 편리하다는 장점도 있다.

단지는 남향 위주 배치와 넉넉한 동간 거리로 채광과 통풍, 개방감을 극대화했다. 또한 4베이 위주로 넓은 주방과 드레스룸, 펜트리 등 수납공간을 적용해 공간활용도를 높였다. 커뮤니티 시설로는 실내체육관, 골프연습장, 작은 도서관, 주민카페가 조성된다.

분양 일정은 오는 9일 특별공급을 시작으로 10일 1순위, 11일 2순위 청약이 진행된다. 당첨자 발표일은 3월 17일이며 계약은 3월 30일부터 3일간 진행될 예정이다. 입주는 2029년 1월로 예정돼있다.

경산 상방공원 호반써밋 분양 관계자는 "최근 수요자들은 주거 쾌적성과 공원 접근성 등 장기적인 주거 가치를 고려하고 있다"면서 "경산 상방공원 호반써밋 1단지는 대규모공원이 인접해 있고 향후 추가 공급될 2단지와 함께 호반써밋 브랜드타운을 형성할 것으로 기대된다"고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



