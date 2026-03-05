한투운용, 'ACE AI반도체TOP3+' 명칭 변경

한국투자신탁운용은 기존 ' ACE AI반도체TOP3+ ACE AI반도체TOP3+ close 증권정보 469150 KOSPI 현재가 47,485 전일대비 7,050 등락률 +17.44% 거래량 1,233,518 전일가 40,435 2026.03.05 09:29 기준 관련기사 한투운용 'ACE ETF' 합산 순자산액 30조원 돌파…기술주 주도 한투운용, 실적 회복·핵심산업 대응 국내주식형 ETF 6종 추천 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)의 명칭을 5일부터 'ACE AI반도체TOP3+' ETF로 변경한다고 밝혔다.

이번 명칭 변경은 ETF의 주요 투자 종목에 대한 직관성을 높이기 위한 조치다. 한국투자신탁운용은 '압축형 ETF'라는 상품의 특성을 보다 명확히 전달하기 위해 종목명을 변경했다고 설명했다.

ACE AI반도체TOP3+ ETF는 고대역폭메모리(HBM) 시장 성장의 수혜를 직접적으로 반영하는 상품으로, HBM 시장을 선도하는 국내 인공지능(AI) 반도체 대표 기업인 ▲한미반도체(33.01%) ▲삼성전자(24.74%) ▲SK하이닉스(23.17%)에 80% 이상을 투자하는 구조가 특징이다. 특히 한미반도체 편입 비중은 국내 상장된 ETF 가운데 가장 높다.

HBM은 기존 메모리 대비 데이터 처리 속도가 크게 향상된 차세대 메모리로, AI 서버 및 고성능 컴퓨팅 확산에 따라 구조적 성장이 기대되는 분야다. SK하이닉스와 삼성전자는 글로벌 HBM 시장 점유율 상위 기업이며 한미반도체는 HBM 생산에 필수적인 TC 본더 장비 분야 글로벌 1위 기업으로 평가된다. 해당 ETF는 이른바 'HBM 3대장'에 대한 압축 투자 전략을 통해 시장 성장을 반영한다는 평가를 받고 있다.

최근 AI 반도체 기대감이 확대되면서 핵심 수혜 기업에 대한 투자 수요도 증가하고 있다. 코스콤 ETF CHECK에 따르면 전일 종가 기준 ACE AI반도체TOP3+ ETF의 순자산은 3660억원으로 집계됐다. 연초 이후 개인 자금이 약 520억원 유입되는 등 'AI 대장주 집중' 전략이 투자자들의 선택을 받은 것으로 분석된다.

성과도 두드러진다. 해당 ETF의 연초 이후 수익률은 49.82%로, 국내 상장된 소재·부품·장비(소부장) ETF 중 1위를 기록했다. 6개월 및 1년 수익률은 각각 162.14%, 208.41%를 기록했으며, 동일 유형 ETF 대비 가장 우수한 성과를 나타냈다.

비용 경쟁력도 강점이다. ACE AI반도체TOP3+ ETF의 실부담비용률은 0.38%로 국내 상장 소부장 ETF 가운데 최저 수준이다. 핵심 종목 집중 전략과 비용 효율성을 동시에 갖췄다는 분석이다.

남용수 한국투자신탁운용 ETF운용본부장은 "AI 수요에 대한 불확실성이 점차 해소되고 있으며 메모리 반도체는 재고 확보 경쟁 국면에 진입하고 있다"며 "피지컬AI, 자율주행 등 차세대 산업 확산에 따라 AI 반도체 수요는 구조적으로 확대될 것"이라고 말했다. 이어 "ACE AI반도체TOP3+ ETF는 AI 슈퍼사이클 국면에서 주요 종목에 집중 투자할 수 있는 상품"이라며 "글로벌 경쟁력을 갖춘 국내 대표 반도체 기업에 투자함으로써 장기 성장 수혜를 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

송화정 기자



