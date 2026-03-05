키어 스타머 영국 총리가 미국의 이란 공습에 영국군 기지 사용을 반대하는 입장을 고수하면서도 미국과는 여전히 특별한 관계라는 점을 강조했다.

스타머 총리는 4일(현지시간) 하원 총리질의(PMQ)에서 지난달 28일 미국의 이란 공습에 영국군 기지 사용을 반대한 데 대해 "합법적인 근거와 실행 가능하고 신중한 계획이 있다는 확신이 없다면 영국을 전쟁에 참여시킬 수 없다는 생각이었고 지금도 그런 입장"이라고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 스타머 정부의 이 결정을 두고 연일 공세를 퍼부었다. 지난 3일엔 스타머 총리가 '윈스턴 처칠이 아니다'라고 일갈했다. 전후 대서양 동맹의 상징적 인물인 처칠 전 총리는 1946년 미국에서 한 연설에서 '영국과 미국의 특별한 관계'란 표현을 처음 썼으며 영국은 그 이후로 쭉 양국을 '특별한 관계'로 언급해 왔다.

스타머 총리는 미국의 이란 공습 이후 이란의 보복 공습에 대한 방어 목적으로 영국군 기지 사용을 승인했으며, 이 점이 양국 관계가 가동되고 있다는 걸 보여준다고 강조했다. 그는 "미군 전투기가 영국 기지에서 출격한다. 영국 전투기가 우리 합동 기지에서 드론과 미사일을 격추해 중동에서 미국인의 생명을 보호한다. 매일 정보를 공유해 우리 국민을 안전하게 지킨다. 그게 작동 중인 특별한 관계"라고 말했다.

스타머 총리는 이어 트럼프 대통령의 최근 말들에 매달릴 필요는 없다는 취지로 덧붙였다.

BBC 방송은 서방 당국자들을 인용해 HMS 드래곤함이 현재 탄약을 적재 중이며 다음 주 포츠머스에서 출항할 예정이라고 전했다.

앞서 영국 정부는 국제법 위반 소지를 이유로 초기에는 미군의 미·영 합동 군사기지인 디에고 가르시아 기지와 영국 글로스터셔 페어퍼드 공군기지 사용을 불허했다. 그러나 스타머 총리는 지난 1일 밤 '구체적이고 제한적인 방어 목적'에 한해 디에고 가르시아 기지 사용을 허용하겠다며 입장을 일부 수정했다.

