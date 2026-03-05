중동 전쟁에 코스피 급락…오천피까지 무너질까 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①"미-이란 전쟁 확대될 경우 코스피 30% 이상 급락" 경고

②반도체 줄며 1월 산업생산 1.3%↓…소비·투자는 증가

③잠들지 않는 美·日 증시…한국은 '15%룰' 제약

○뉴욕증시 미·이란 접촉설에 일제히 상승 마감

○유가 진정 조짐에 위험자산 선호 심리 회복

○반도체주 랠리 주도…반도체지수 2% 급등

■ "한 달 안에 안 끝나면 진짜 지옥문 열려"…'오천피도 위험' 전망, 최악의 시나리오 나왔다 ○미국-이란 전쟁에 코스피 이틀째 급락

○증권가 '한달이상 장기화' 최악 시나리오

○한달내 종료땐 5500선 안팎 저지선

■ 반도체 '숨 고르기'에 1월 생산 1.3%↓…소비·투자는 '기지개' ○반도체 생산 4.4%↓, 운송장비 17.8%↓

○한파에 패딩·히트텍 등 소비 늘어나

○건설기성 14년 만에 최대폭 감소

■ "퇴근후 누워서 주식 좀 합시다" 美·日은 밤새 돌리는데…우린 '15%룰'에 발목 ○美·日은 새벽 거래…외국인 수요 흡수

○ETF 이어 채권·파생 상품까지 거래

○수수료 유연화·통합 공시 시스템도 필요

그래픽 뉴스 : 요양시장 뛰어드는 보험사들…토지 직접소유 규제에 발목

○삼성생명, '직영' 체제로 재편…KB·신한도 확대

○토지·건물 직접 소유해야…초기 500억~600억원

○비급여 서비스 범위도 제한

the Chart : 스테이블코인發 결제 지형 변화…카드·PG 주도권 경쟁

○여신협, 상반기 기술검증 마무리 목표

○PG, 결제 시장 영향력 확대 시도

○"소비자 체감 제한적" 전망

케이뱅크 코스피 상장, 확정공모가 8300원

카나프테라퓨틱스 코스닥 청약, 예정공모가 1만6000~2만원

00:00 미국 ISM 비제조업구매관리자지수 (2월)

00:30 미국 원유재고

02:00 독일 부바 발즈 연설

09:30 호주 무역수지 (1월)

18:30 영국 건설 구매관리자지수 (2월)

22:30 미국 신규 실업수당청구건수

22:30 미국 단위노동비용 (QoQ) (4분기)

22:30 미국 수입물가지수 (MoM) (1월)

◇점심&퇴근길 날씨 ○최저기온 2℃( ▲ 1 ℃ ) ｜최고기온 : 14℃( ▲ 3℃)

○강수확률 오전 30%｜오후 60%

○미세먼지 오전 보통｜오후 보통

