서대문·은평 등 신통기획 후보지 6곳, 토지거래허가구역 지정

투기행위 방지 위해 신규 지정

기존 신통기획 후보지 40곳도 재지정

서울시가 신속통합기획 주택재개발 후보지를 신규 토지거래허가구역으로 즉시 지정했다. 후보지 선정과 동시에 투기성 토지거래를 원천 차단해 정비사업의 투명성을 확보하기 위한 조치다.

5일 서울시에 따르면 전일 제3차 도시계획위원회를 거쳐 후보지 선정위원회를 통해 선정된 신통기획 주택재개발 후보지 6곳(총 0.48㎢)을 토지거래허가구역으로 신규 지정했다.

토지거래허가구역으로 지정되면 주거지역 6㎡, 상업지역 15㎡를 초과하는 토지 지분에 대한 소유권이나 지상권 이전 및 설정 계약 시 관할 구청장의 허가를 반드시 받아야 한다.

신규 지정 대상은 광진구 1곳(구의동 46일대), 구로구 2곳(구로동 792-33일대, 개봉동 66-15일대), 서대문구 1곳(옥천동 123-2일대), 은평구 2곳(불광동 442일대, 불광동 445일대)이다. 지정기간은 2026년 3월 17일부터 2027년 4월 3일까지다.

Advertisement

또한 지정기간이 만료될 예정인 기존 공공 재개발 15곳, 신속 통합 재개발 25곳 등 총 40곳에 대해서는 투기수요 유입 방지를 위해 2027년 4월 3일까지 재지정했다.

이 중 신속 통합기획 주택재개발 구역인 관악구 신림동 306일대는 구역계가 변경됨에 따라 편입된 토지를 포함하여 토지거래허가구역을 조정(4만437㎡ → 4만2836㎡)했다.

아울러 기존 신속 통합기획 주택재개발 1곳은 사업구역 결정 경계에 맞춰 토지거래허가구역 경계를 조정했다. 대상지는 마포구 합정동 444-12일대로, 구역 면적이 4만753㎡에서 4만2801㎡로 증가하였다. 이 구역의 허가 대상 면적과 지정기간은 기존과 동일하게 유지된다. 지정기간 만료 시점인 2027년 1월 28일 전에 재지정 필요성을 검토할 계획이다.

AD

최진석 서울시 주택실장은 "서울시는 부동산시장의 건전성과 투명성을 최우선 가치로 두고, 토지거래허가구역을 운영하고 있다"며 "앞으로도 실수요 중심의 안정적인 주택 공급과 원활한 정비사업 추진이 병행될 수 있도록 정책적 노력을 지속하겠다"고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>