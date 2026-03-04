K-드론지원센터 착공

경북 김천시는 4일 김천시장 및 송언석 국회의원 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 개령면 덕촌리에서' K-드론지원센터'착공식을 개최했다.

' K-드론지원센터'착공식/김천시청 제공

' K-드론지원센터'착공식/김천시청 제공

AD
원본보기 아이콘

'K-드론지원센터'는 대지면적 4350㎡, 건축면적 1563㎡(473평), 총면적 2987㎡(903평) 지상 3층 규모로 조성된다.


총사업비는 166억원으로 드론 기체 및 부품의 성능 평가를 위한 시험/분석 장비실, 개발 및 테스팅을 위한 개발지원실/제작지원실/테스팅룸, 기업입주 등 드론 기술개발 지원을 위한 공간으로 구축된다. 또한 드론 부품 국산화 지원을 위한 측정용 시험 장비 10종, 기체 제작 장비 8종의 장비를 구축할 예정이다.

행사에 참석한 송언석 국회의원은 "K-드론지원센터가 김천시 드론 산업의 새로운 성장 축으로 자리 잡아 지역 경제에 활력을 불어넣는 핵심 기반 시설이 되기를 기대한다"고 했다.


꼭 봐야 할 주요 뉴스

"실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한강뷰 아파트도 예외 아니었다 "실화냐, 관리비 300만원 전기료 191만원" 66억 한...
AD

시 관계자는 "K-드론지원센터는 단순한 연구시설이 아니라 기업이 모여서 자유롭게 연구하고, 실증하는 공간으로 그동안 수입에 의존했던 드론의 핵심부품을 국산화시키는 전략기지의 역할을 수행하게 될 것"이라며 "VTOL(수직이착륙기) 등 첨단 드론 기술 연구 환경을 조성하고 기업이 필요로 하는 다양한 장비를 제공하여 드론 생태계가 구축될 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

Advertisement


영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

함께 보면 좋은 기사

새로보기
Advertisement
Advertisement

오늘의 인기정보

AD

오늘의 인기정보

AD

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

3·1절 기념 나의 독립 DNA 찾기

당신이 추구하는 항쟁 스타일은?
Advertisement

취향저격 맞춤뉴스

by Dable

오늘의 추천 컨텐츠

AD

오늘의 인기정보

AD

맞춤 콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

많이 본 뉴스

AD
Advertisement

당신을 위한 추천 콘텐츠

by Dable
Advertisement
Advertisement

놓칠 수 없는 이슈

Advertisement