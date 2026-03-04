한국거래소는 4일 '고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시' 온라인 설명회를 개최를 개최했다고 밝혔다.

이번 설명회는 조세특례제한법 시행령 개정에 따라 고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시 관련 내용을 안내하고 기한 내 이행할 수 있도록 독려하기 위함이다.

공시 책임자·담당자의 참여 편의를 위해 유튜브를 통해 온라인으로 설명회를 진행했고, 약 500명(250사)의 기업 실무자가 참여했다.

거래소는 고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시가 누락되지 않도록 오는 9일 추가 설명회를 열고, 이메일 발송 및 거래소 홈페이지 팝업창 게재 등 지속적으로 안내할 예정이다.

거래소는 공시 작성에 어려움이 있는 기업에 대해 사전 신청을 받아 맞춤형 컨설팅을 제공하는 등 적극 지원할 계획이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



