거래소, ‘고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시’ 온라인 설명회 개최
한국거래소는 4일 '고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시' 온라인 설명회를 개최를 개최했다고 밝혔다.
이번 설명회는 조세특례제한법 시행령 개정에 따라 고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시 관련 내용을 안내하고 기한 내 이행할 수 있도록 독려하기 위함이다.
공시 책임자·담당자의 참여 편의를 위해 유튜브를 통해 온라인으로 설명회를 진행했고, 약 500명(250사)의 기업 실무자가 참여했다.
거래소는 고배당기업의 기업가치 제고 계획 공시가 누락되지 않도록 오는 9일 추가 설명회를 열고, 이메일 발송 및 거래소 홈페이지 팝업창 게재 등 지속적으로 안내할 예정이다.
거래소는 공시 작성에 어려움이 있는 기업에 대해 사전 신청을 받아 맞춤형 컨설팅을 제공하는 등 적극 지원할 계획이다.
임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
