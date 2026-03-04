충북·강원·경북지역 조합 방문해 건의사항 청취

고 회장 "중앙회, 소형조합 어려움 정확피 파악"

고영철 신임 신협중앙회장이 취임 첫날인 3일부터 취임 첫 주 일정을 농촌 및 소형 회원조합 현장 방문으로 시작했다고 신협은 4일 밝혔다.

경영 여건이 상대적으로 어려운 농촌·소형조합의 목소리를 먼저 듣고, 농소조합 성장 지원과 재무상태조합 정상화 지원 의지를 명확히 하기 위한 취지다.

고 회장은 3~4일 이틀간 충북 옥천 향수신협·청주 문의신협·청원신협, 강원 태백 한마음신협·홍천신협·원주 세브란스신협을 방문했다.

그는 5일에도 경북 봉화신협·영주 알찬신협·예천한일신협·김천신협을 찾아 조합 임직원 간담회를 열고 현장 애로사항 및 제도·지원 개선 과제를 직접 청취할 예정이다. 고 회장의 취임식은 오는 6일이다.

Advertisement

AD

신협은 이번 방문에서 수렴한 건의 사항을 바탕으로 농소조합 맞춤형 성장 지원 방안, 재무상태조합 정상화 지원 체계, 현장 중심의 지도·지원 고도화 과제를 구체화해 후속 실행으로 연결할 계획이다.

고 회장은 "신협의 경쟁력은 현장 조합의 지속가능성에서 출발한다"며 "농촌·소형조합과 직장조합이 겪는 현실적 어려움을 중앙회가 정확히 파악하고, 재무상태조합 정상화와 성장 기반 마련을 위한 지원을 속도감 있게 추진하겠다"고 말했다.

고영철 신임 신협중앙회장이 4일 강원도 태백 한마음신협에서 농촌·소형조합 현장 간담회를 진행했다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>