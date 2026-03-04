혁신기업·기후부-중기부·공공기관 참여 소통창구

상시 운영으로 기후테크 산업 육성 대책 마련

기후테크 스타트업 육성을 위해 정부와 공공기관, 기업이 상시 소통할 수 있는 대화 채널이 마련됐다. 이를 통해 소통뿐만 아니라 구체적인 기후테크 산업 육성 대책 마련을 추진한다는 방침이다.

중소벤처기업부와 기후에너지환경부는 공동으로 4일 서울 마포구 디캠프에서 '기후테크 혁신 연합' 출범식을 개최했다. 이날 출범식에서는 주요 기후테크 혁신기업을 비롯해 관련 공공기관과 투자업계 관계자들이 참여해 기후테크 산업 육성을 위한 정책 방향을 논의했다.

특히 이번 행사는 참석자들이 자유롭게 기후테크 산업의 미래상과 아이디어를 공유하고 대안을 모색하는 토크 콘서트 형식으로 진행됐다.

한성숙 중소벤처기업부 장관(오른쪽 세 번째)과 김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽 세 번째)이 4일 서울 마포구 프론트원에서 열린 '기후테크 혁신 연합 출범식'에서 참석자들과 기념 촬영을 하고 있다.

인공지능(AI) 기반 순환자원 회수로봇을 운영하는 수퍼빈의 김정빈 대표는 "에코테크는 환경만의 영역이 아니라 미래 산업을 재편하는 혁신의 영역"이라며 "에코테크 스타트업이 실험과 확장을 지속하고 정부가 뒷받침할 때 기후테크 산업 발전을 이룰 수 있을 것"이라고 말했다.

김종규 식스티헤르츠 대표는 "공공 분야에선 민간에서 확보하기 어려운 방대한 데이터와 노하우를 축적하고 있다"며 "이 데이터를 스타트업이 활용해 혁신을 만들 수 있어야 한다"고 했다. 윤태환 루트에너지 대표는 "기후테크 분야에 모태펀드가 투자할 때, 융합 영역에도 투자가 이뤄질 수 있도록 네거티브 방식으로 스크리닝해야 한다"고 했다.

또 한상엽 소풍벤처스 대표는 "기후테크는 산업 성장과 미래 경쟁력 관점에서도 육성해야 한다"며 "기후부와 중기부가 각 부처의 장점을 살릴 수 있도록 정책 조율을 담당하는 합동의 조직을 만들면 어떨까 제언하고 싶다"고 했다.

이날 논의된 정책 아이디어는 앞으로 ▲클린테크(재생·대체에너지 생산 및 분산화) ▲카본테크(탄소포집·저장 및 탄소감축 기술) ▲에코테크(자원순환, 친환경 원료 및 제품) ▲푸드테크(식품 생산·소비 중 탄소감축) ▲지오테크(탄소관측·감시 및 기후적응) 등 5개 분야별로 수시 모임을 거쳐 구체화할 예정이다.

특히 기후테크 전용펀드 조성 등 자금 지원 확대, 주요 기후테크별 실증단지(클러스터) 조성 등 기업 창업·성장 공간 마련, 혁신을 위한 선제적 제도 정비와 규제 혁신 등 그간 현장에서 제기된 과제에 대해 민관이 함께 구체적인 대안도 마련한다.

한성숙 중소벤처기업부 장관이 4일 서울 마포구 프론트원에서 열린 '기후테크 혁신 연합 출범식'에서 정책토론회를 진행하고 있다.

기후에너지환경부는 이번 논의에서 제안된 금융투자·기술지원·제도개선 등을 반영해 '기후테크 산업 육성 대책'을 수립하고, 대책의 이행 과정에서도 기후테크 혁신 연합과 소통하기로 했다.

한성숙 중소벤처기업부 장관은 "기후테크 스타트업은 탄소중립과 미래산업 경쟁력을 동시에 이끄는 핵심 주체"라며 "기후에너지환경부와 긴밀하게 협력해 현장의 애로를 신속히 해소하고, 기후테크가 대한민국의 새로운 성장 동력으로 자리 잡을 수 있도록 창업 초기부터 해외 진출까지 전주기 지원 체계를 고도화하겠다"고 말했다.

김성환 기후에너지환경부 장관은 "탈탄소 녹색문명을 선도하는 기술은 기후테크"라고 강조하며 "기후테크 기업들의 혁신 아이디어가 신속하게 실증되고 현장에 확산될 수 있도록 기반을 마련하고, 관련 사업의 안정적 성장을 위한 행정적·재정적 지원을 강화하는 등 기후테크가 녹색전환의 핵심 전력이 되도록 뒷받침하겠다"고 했다.

