'AW 2026' 개막…AI·휴머노이드 중심 AX 산업 전환 본격화

24개국·500개사·2300부스 참가

역대 최대 규모…8만명 방문 예상

역대 최대 규모로 개최되는 아시아 대표 제조 혁신 전시회 '2026 스마트공장·자동화산업전(AW 2026)'이 4일 막을 올렸다.

이날부터 오는 6일까지 사흘간 코엑스 전관에서 열리는 AW 2026은 '자율화, 지속가능성을 이끄는 힘'을 주제로, 기존 스마트공장·디지털전환(DX) 중심 전시에서 본격적인 인공지능(AI)·휴머노이드 기반 자율제조(AX) 산업 전시로의 전환을 알린다.

4일 서울 삼성동 코엑스 전관에서 열리는 AW 2026에 참가한 현대자동차그룹 로보틱스랩의 '모베드(MobED)'가 코엑스 전시장 D홀 입구에서 시연을 하고 있다. CES 2026에서 로보틱스분야 최고혁신상을 수상한 모베드는 AW 2026을 통해 국내 최초로 일반에 공개된다.

이번 행사에는 24개국 500개 기업이 참여해 총 2300 부스 규모로 약 8만명의 참관객이 방문할 예정이다. 전시장에는 제조 AI 솔루션, 휴머노이드, 산업·협동·물류 로봇, 디지털 트윈, 머신비전, 센서 등 AI 기반 스마트 제조 및 자동화 기술이 총망라된다.

이번 전시의 화두는 '피지컬 AI'와 '휴머노이드'다. 생성형 AI와 산업용 AI가 소프트웨어 영역을 넘어 로봇·설비·생산라인 등 물리적 제조 환경과 결합하며, 제조 운영 전반에 AI가 적용되는 사례를 공개한다. 관람객은 공장이 스스로 판단하고 운영되는 자율제조 구현 모델을 현장에서 직접 만날 수 있다.

2층 더플라츠에 신규 조성된 'AI 팩토리 특별관'에서는 비전 AI, 디지털 트윈, 데이터 기반 공정 제어 솔루션 등을 통합 구현한 AI 기반 공장 운영 모델 시연을 중심으로 선보인다. 포스코DX, CJ올리브네트웍스, 두산디지털이노베이션 등 제조 AI 대표 기업이 참여한다.

3층 D홀 '스마트물류특별관'에서는 첨단 물류 자동화 기술을 집중 조명한다. 현대자동차그룹 로보틱스랩은 'CES 2026' 로보틱스 부문 최고혁신상을 받은 첨단 모바일 로봇 플랫폼 '모베드'를 국내 최초로 공개한다. 현대글로비스는 피지컬 AI 기반 물류 자동화 및 설비 통합 제어 시스템을 시연하며, 보스턴 다이내믹스(BD)사의 휴머노이드 로봇 '아틀라스'의 비구동 모델도 국내 처음으로 일반에 공개한다.

현대무벡스 역시 자율주행 기반 물류 자동화 솔루션을 선보인다. 티로보틱스는 자체 개발한 산업용 휴머노이드를 전시회에서 처음 공개한다. 글로벌 산업용 로봇 선도 기업 화낙(일본), 협동로봇 선도 기업 유니버설 로봇(덴마크), 자율이동로봇(AMR) 기반 물류 자동화 기업 긱플러스(중국) 등 글로벌 기업도 참가해 제조·물류 산업의 최신 기술 흐름을 제시한다.

올해는 50여개 글로벌 휴머노이드·로봇 기업이 참가해 국내 최초로 '차이나 휴머노이드 로봇 콘퍼런스'도 개최한다. 유니트리, 푸리에, 레주, 화웨이 등 중국 주요 휴머노이드 기업이 참여해 기술 상용화 전략과 글로벌 산업 동향을 공유한다. 이번 콘퍼런스에서는 ▲푸리에 저우빈 공동창업자 ▲레주 렌광지에 솔루션 총괄 ▲유니트리 장청이 솔루션 매니저가 연사로 나선다.

화웨이에선 허웨이 아시아태평양 수석 AI 아키텍트가 방한해 연단에 오른다. 중국자본시장연구소 신형관 소장이 모더레이터로 참여해 방한 기업들과의 패널토론을 진행한다.

행사장에는 중국 휴머노이드 기업의 제품 시연도 마련된다. 글로벌 로봇 출하량 및 시장점유율 1위 기업인 애지봇의 X2·G2, 유니트리의 G1, 레주의 쿠아보 4세대 프로 등을 통해 글로벌 휴머노이드 최신 기술을 현장에서 확인할 수 있다. 이 외에도, 전시 기간 2026 산업지능화 콘퍼런스, AI 자율제조 혁신포럼 등 200여개의 전문 콘퍼런스 세션이 마련된다. 한국무역협회는 8개국 24명의 바이어를 초청해 참가업체들의 해외판로개척을 위한 해외바이어 1:1 수출상담회를 개최한다.

조상현 코엑스 사장은 "AW 2026은 AI가 소프트웨어를 넘어 물리적 산업 현장과 결합하는 '피지컬 AI 시대'라는 방향성을 제시하는 자리가 될 것"이라며 "코엑스는 제조업의 AX 전환과 자율제조 확산을 선도하는 글로벌 산업 플랫폼으로서 전시 경쟁력을 지속해서 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

이번 전시회는 코엑스와 한국산업지능화협회, 스마트제조혁신추진단, 한국머신비전산업협회, 첨단, 한국무역협회가 공동 주최한다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



