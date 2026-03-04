[MWC26]"비개발자도 AI 에이전트 척척"…KT, 에이전트 빌더 공개

드래그&드롭 방식으로 코딩 없이 제작

검증된 시나리오 묶은 'AI 템플릿' 출시 예정

KT는 스페인 바르셀로나에서 진행 중인 세계 최대 모바일 전시회 모바일월드콩그레스(MWC) 2026에서 AI 에이전트 제작 플랫폼 '에이전트 빌더'를 공개했다고 4일 밝혔다.

에이전트 빌더는 개발 지식과 코딩 없이도 드래그 앤드 드롭(Drag&Drop) 방식으로 AI 에이전트를 제작할 수 있는 플랫폼이다. 미리 준비된 업무 템플릿과 대화 모듈 등을 조합해 AI 에이전트를 만들 수 있다. 배포 후에도 실시간 로그 분석과 성능 모니터링, 품질 개선 기능을 통해 에이전트 성능을 높일 수 있다.

제작한 AI 에이전트는 업무 목적에 맞춰 즉시 활용할 수 있다. 예를 들어 '회의록 자동화 에이전트'는 회의 정보와 녹취 데이터를 기반으로 핵심 안건과 결정 사항을 구조화하고 회의록을 생성한다. 이어 담당 부서와 처리 기한을 자동으로 반영해 문서 초안을 생성한다.

KT는 에이전트 빌더를 토대로 각 산업과 업무 특성에 맞춰 기능을 표준으로 구성한 산업별 AI 템플릿 서비스도 선보일 계획이다. 이를 통해 에이전트 개발에 드는 시간과 비용 부담을 줄일 수 있는 게 장점이다.

이번 MWC에서는 AI 템플릿 활용 예시로 ▲공공기관의 회의록·공문 작성 자동화 ▲금융사의 자산운용 리서치 브리핑 자동화 모델이 소개됐다. 일반적인 기업의 AI 에이전트 도입은 시스템 연동과 커스터마이징을 위한 개발 부담이 크지만, 산업별 AI 템플릿을 통해 이미 구축된 시스템 및 데이터와 즉시 연동돼 업무 과정을 자동화할 수 있다는 설명이다.

아울러 에이전트 빌더 기능이 포함된 KT의 통합 AI 플랫폼 'K 인텔리전스 스튜디오'를 통해 기업 맞춤형 AI 전환(AX) 구현도 가능하다. AI 에이전트와 검색증강생성(RAG) 등 핵심 기능을 모듈로 제공해 맞춰 필요한 기능을 유연하게 활용할 수 있다.

유서봉 KT 엔터프라이즈부문 AX사업본부장(상무)은 "에이전트 빌더와 산업별 AI 템플릿 등 KT의 AI 플랫폼은 산업 현장에 AX 확산을 이끌 수 있는 실질적인 방안"이라며 "KT는 기업의 AX 핵심 파트너로서 기업이 비즈니스 가치를 실현할 수 있도록 다양한 AI 서비스를 고도화해 가겠다"고 밝혔다.





바르셀로나(스페인)=이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



