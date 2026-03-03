"美, 엔비디아 H200 칩 中 기업당 7만5000개로 제한 검토"

"中 기업 희망 구매량 절반도 못 미쳐"

"이달 말 미중 정상회담이 중요 분수령"

미국 정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩인 H200의 대중국 수출 물량을 개별 기업당 7만5000개로 제한하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌다. 이달 말 예정된 미국과 중국의 정상회담이 중요한 분수령이 될 것으로 전망된다.

블룸버그통신은 2일(현지시간) 소식통을 인용해 "미국 정부가 H200의 중국 수출물량을 개별 기업당 7만5000개로 제한 것은 알리바바와 바이트댄스가 엔비디아에 비공식적으로 밝힌 희망 구매량의 절반에도 못 미치는 수준"이라며 "AMD의 MI325 칩도 구매량 제한에 포함될 수 있다"고 전했다.

이번 조치는 대중국 수출 총량을 100만개로 제한한 데 이은 추가 제약이다. 100만개는 세계 최대급 슈퍼컴퓨터 구축이 가능한 규모다. 하지만 7만5000개는 기업 한 곳이 약 100메가와트(MW) 규모의 중형 데이터센터를 세울 수 있는 물량에 그친다.

앞서 중국은 성능이 낮은 H20 칩 수입을 거부했다. 그러자 트럼프 대통령은 차세대 칩인 '블랙웰' 수출까지 검토했다. 하지만 고위 참모들의 만류로 보류했다. 이에 따라 H200이 일종의 절충안으로 부상했다.

트럼프 대통령은 지난해 12월 시진핑 중국 국가주석이 H200 제안에 긍정적으로 반응했다고 밝혔으며, 중국 규제 당국이 기업들에 주문 준비를 지시했다고 언급한 바 있다. 향후 예정된 양국 정상회담이 중요한 분수령이 될 것으로 보인다. 블룸버그는 트럼프 대통령이 비군사적 용도로 중국 기업들에 H200 수출을 허용하는 합의를 기대하고 있다고 전했다.

다만 행정부 안팎의 강경파는 H200 수출이 중국의 AI 모델 개발과 상용화를 가속할 뿐 미국에는 이익이 되지 않을 것이라고 우려했다. H200은 지난해 블랙웰 출시 이전까지 챗GPT 등 AI 소프트웨어를 학습·구동하는 산업 표준 칩으로 평가됐다.

그럼에도 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 트럼프 대통령을 설득했다. 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 지난 1월 팟캐스트에서 젠슨 황 CEO가 AI 칩 수출에 대해 "중국과의 긍정적인 경제 관계에 기여할 것"이라며 "전반적으로 우리에게도 긍정적"이라는 논리로 트럼프 대통령을 설득했다고 설명했다. 중국 AI기업이 미국에 의존하도록 유지하면 화웨이가 글로벌 경쟁에 필요한 기반을 막을 수 있다는 것이다.

그러면서 "많은 이들이 이 주장에 동의하지 않는다"면서도 "그것이 젠슨 황의 논리이며 대통령이 결정한 사안"이라고 덧붙였다.

이 같은 제한이 시행될 경우 엔비디아의 중국 사업 불확실성은 더욱 커질 전망이다. 엔비디아는 현재 중국에서 데이터센터 관련 매출이 발생하지 않고 있으며, 미국이 수출을 허가하더라도 중국 정부가 이를 승인할지 확신할 수 없다고 밝힌 바 있다. 블룸버그는 중국이 자국 반도체 산업 육성 정책과 AI 기업들의 미국산 고성능 칩 수요 사이에서 균형을 맞춰야 하는 상황이라고 전했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



