"지역주민이 만드는 진짜 로컬여행"…문체부, 관광두레 주민사업체 공모

전국 21개 지역 대상 50개소 내외 선발

최대 5년간 1억1000만원 지원

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 3월 3일부터 31일까지 '2026년 관광두레 주민사업체'를 공모한다고 3일 밝혔다.

문화체육관광부는 한국관광공사와 함께 3월 3일부터 31일까지 '2026년 관광두레 주민사업체'를 공모한다고 3일 밝혔다.

'관광두레'는 지역 주민이 지역 고유 자원과 이야기를 기반으로 숙박·식음·여행·체험·기념품 등 관광사업을 창업하고 지속적으로 운영할 수 있도록 지원하는 주민주도형 정책사업이다. 2013년 시작 이후 2025년까지 전국 152개 지역에서 1411개 주민사업체를 지원해 왔다.

이번 공모는 올해 신규 선정된 ▲울산 중구 ▲경기 광명 ▲강원 철원 ▲충남 서천 ▲전남 해남 등 5개 지역을 포함해 전국 21개 지역을 대상으로 진행한다. 주민사업체 50개소 내외를 선발할 예정이다.

선정된 주민사업체에는 최대 5년간 1억 1000만 원 범위에서 창업·경영 교육, 전문가 컨설팅(상품개발·디자인·홍보마케팅 등), 시범 사업, 브랜드 개발 등 단계별 맞춤형 지원이 제공된다. 지역별 '관광두레 피디(PD)'가 밀착 지원해 사업체의 성장을 돕는다.

공모 대상은 관광 분야 창업을 계획하거나 기존 사업의 경영 개선을 희망하는 지역주민 3인 이상 공동체다. 서류평가, 현장실사, 발표평가를 거쳐 최종 선정한다.

신청은 3월 31일 오후 2시까지 관광두레 누리집을 통해 가능하며, 자세한 내용은 관광두레 누리집과 한국관광산업포털 '투어라즈', 해당 지역 기초지자체 누리집에서 확인할 수 있다.

강동진 문체부 관광정책관은 "관광두레는 5년간 단계별 맞춤 지원으로 자립 가능한 관광사업체를 육성하는 사업"이라며 "주민이 삶과 이야기를 관광콘텐츠로 발전시켜 지역을 대표하는 브랜드로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



