관악구, 중장년 1인가구 고립 예방…생활기술·합창단 운영 등

서울 관악구(구청장 박준희)가 1인가구의 고립을 예방하고 사회적 관계망을 강화하기 위한 ‘2026년 공모형 1인가구 행복증진 사업’을 본격 추진한다. 올해 공모를 통해 선정된 2개 사업은 이달 협약 체결을 마치고 연말까지 순차적으로 운영된다.

첫 번째 사업은 서울YWCA봉천종합사회복지관이 수행하는 '살(림으로) 다(시) 봄(을 맞는 이웃)'이다. 중장년 1인가구를 대상으로 정리수납·소규모 집수리·함께 요리하기 등 실생활에 유용한 생활기술 교육과 실습을 단계적으로 진행한다. 특히 학습한 기술을 지역 내 취약가구에 나누는 활동까지 연계해 1인가구가 단순 수혜 대상에서 벗어나 지역사회의 돌봄 주체로 성장할 수 있는 '배움-실천-나눔'의 선순환 구조를 구축하는 것이 핵심이다.

두 번째 사업은 관악50플러스센터가 운영하는 중장년 1인가구 합창단 '관악 싱글 하모니'다. 합창을 통해 자신의 목소리를 찾고 타인과 호흡을 맞추는 과정에서 정서적 안정과 사회적 소속감을 회복하는 데 목적을 둔다. 정기적인 합창 연습과 소그룹 교류 활동으로 구성되며, 구는 참여자 중심의 자조 모임 운영도 적극 지원해 일상 속 지속적인 소통이 이어지도록 할 계획이다.

박준희 관악구청장은 "이번 사업이 중장년 1인가구가 이웃과 소통하며 삶의 활력을 되찾고, 지역사회의 당당한 일원으로 자리매김하는 마중물이 되길 바란다"며 "앞으로도 1인가구가 고립되지 않고 촘촘한 사회적 관계망 안에서 행복한 삶을 누릴 수 있도록 현장 중심의 맞춤형 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





