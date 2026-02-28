"5시간 갇혀 화장실도 못 가" 야경 보러 간 20명 日 스카이트리서 '날벼락'

40인승 엘리베이터 지상 30m 높이서 정지

이동 케이블 피복 손상 쇼트 발생…20명 갇혀

일본 도쿄의 대표 관광 명소인 도쿄 스카이트리에서 엘리베이터가 운행 도중 멈추며 승객 20명이 5시간 넘게 고립되는 사고가 발생했다.

현지 언론인 요미우리신문, 산케이신문, 아사히신문 등은 지난 22일 오후 8시20분께 지상 4층과 지상 350m 높이 '전망 데크'를 잇는 엘리베이터 4대 중 2대가 급정지했고, 이 중 1대가 승객을 태운 채 지상 약 30m 높이에서 멈춰섰다고 26일 보도했다.

해당 엘리베이터는 정원 40명 규모로, 당시 20명이 탑승했다. 바닥 면적 2.2m×2.2m, 높이 3m 남짓의 공간에 승객들이 어깨를 맞댄 채 서 있었던 것으로 전해졌다. 하행 중이던 엘리베이터는 지상에 가까워졌다고 느낄 무렵 갑자기 멈췄고, 인터폰도 작동하지 않았다.

일본 도쿄 스카이트리. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

1시간이 지나도 재가동되지 않자 일부 승객은 휴대전화로 구조를 요청했다. 엘리베이터 안에는 생수와 휴대용 화장실 등이 담긴 비상용 물품 상자가 있었지만, 승객들은 물만 나눠 마셨을 뿐 화장실은 사용하지 못한 것으로 알려졌다.

구조 작업은 23일 오전 1시45분께 시작됐다. 소방대원들은 인접한 엘리베이터를 같은 높이에 맞춘 뒤 측면 비상문을 열고, 두 엘리베이터 사이에 폭 약 40㎝의 금속판을 걸쳐 승객들을 한 명씩 이동시켰다. 오전 2시께 전원의 구조가 완료됐고 큰 부상자는 없었다. 사고 여파로 나머지 엘리베이터도 안전 점검을 위해 약 1시간 운행이 중단됐다.

운영사인 도부타워스카이트리는 "장시간 고립 상태가 이어지며 큰 걱정을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다"며 23일 하루 임시 휴업을 결정했다. 이후 정밀 점검을 거쳐 26일 오전 10시부터 전망대 영업을 재개했다.

사고 원인에 대해서는 엘리베이터에 전력과 신호를 공급하는 이동 케이블의 피복이 벗겨지며 내부 배선이 손상돼 쇼트가 발생한 것으로 조사됐다. 해당 케이블이 하부 롤러 장치에 말려 들어가면서 손상이 발생했고, 이로 인해 엘리베이터 제어 회선과 인터폰도 함께 작동하지 않았다는 설명이다.

2012년 완공된 도쿄 스카이트리는 높이 634m로 세계에서 가장 높은 전파탑으로 알려져 있다. 초고속 엘리베이터를 통해 350m와 450m 높이 전망대에 오를 수 있어 도쿄를 대표하는 랜드마크로 꼽힌다.





최승우 기자 loonytuna@asiae.co.kr



